Çorlu'da çocuklarını kaybeden ailelere söylendi: Gençsiniz, bir daha yaparsınız

Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler Sirkeci Tren Garı'nda basın açıklaması yaptı. Anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, yetkililerin kendilerine "Daha gençsiniz, çocuk yaparsınız" dediğini söyledi.

© AA / Süleyman Coşkun Bozyel Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, ‘sessizlik’ eylemi yaptı

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in aktardığına göre , Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler Sirkeci Tren Garı'nda basın açıklaması yaptı. Anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, "Yetkililer geldi çocuğu kaybeden ailelere ne dedi biliyor musunuz? 'Daha gençsiniz çocuk yaparsınız.' Vicdanınız bu kadar mı?" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel' in dedesi Mehmet Öz , "Olayın olduğu gece oradaydım. Çamurun üzerine mucur dökülerek yol yapılmaz. Siz torunlarınızı izlerken ben ağlıyorum. Benim bir tane torunum vardı o da toprağın altında. Adalet nerede adalet. "

Kaybettikleri yakınlarının fotoğrafının olduğu tişörtleri giyen aileler sırasıyla adalet arayışlarını dile getirdi.