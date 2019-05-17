Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Çin'in terör unsurlarına karşı mücadelesini destekliyoruz

Çin'in Şincan bölgesinde açtığı 'Mesleki Yeniden Eğitim Merkezleri' ise Batı ülkeleri tarafından 'gözaltı merkezleri' olarak tanımlanıyor.
Sincan'daki durumla ilgili sürekli kaygılarını bildiren tek Müslüman ülke ise Türkiye ve son olarak Şubat ayında konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na başvurmuştu.
'TÜRKİYE'NİN ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ORTAMINI KORUMASINI UMUYORUZ'
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Pekin'de Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, daha sonra yayınlanan açıklamasına göre öncelikle Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi ve şöyle sürdürdü:
"Çin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterdiği Türkiye'nin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için attığı adımları da destekliyor. Türkiye'nin de Çin'in ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma konusundaki çıkarlarına samimiyetle saygı gösterebilmesini, Çin'in Doğu Türkistan'daki terörist oluşumlara karşı mücadelesini desteklemesini ve ülkelerimiz arasındaki genel stratejik işbirliği ortamını korumasını umuyoruz."
Çin, son yıllarda Sincan bölgesinde meydana gelen saldırılardan saldırıdan Türkistan İslam Partisi'ni (TİP) sorumlu tutuyor.
'ÇİN'İN TERÖR UNSURLARINA KARŞI MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ'
Çin yönetimi Sincan'da son iki yıldır şiddet olayı yaşanmadığına işaret ederek, radikal islamcı grupların etkisiz hale getirme politikası sayesinde bölgenin şu anda benzeri görülmemiş bir istikrara kavuştuğunu savunuyor.
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