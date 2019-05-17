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13:52 17 Mayıs 2019
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    Cenevre'deki toplantıda Türkiye heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal vardı.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Çin'in terör unsurlarına karşı mücadelesini destekliyoruz

    © REUTERS / Salvatore Di Nolfi
    Türkiye
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    Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Pekin ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde Çin yönetimi Türkiye'yi, Sincan bölgesinde şiddet eylemleri yapan Uygur militanlara karşı mücadelesine destek olmaya çağırdı. Önal da, Türkiye'nin Çin'in terör unsurlarına karşı mücadelesini desteklediğini açıkladı.

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi
    © AFP 2019 / Frederic J. Brown
    Çin'den Sincan açıklaması: 2014'ten bu yana 13 bin kişi gözaltına alındı
    Türkiye Çin'i, Türki ve çoğu Müslüman bir halk olan Uygurların haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

    Çin'in Şincan bölgesinde açtığı 'Mesleki Yeniden Eğitim Merkezleri' ise Batı ülkeleri tarafından 'gözaltı merkezleri' olarak tanımlanıyor.

    Sincan'daki durumla ilgili sürekli kaygılarını bildiren tek Müslüman ülke ise Türkiye ve son olarak Şubat ayında konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na başvurmuştu.

    'TÜRKİYE'NİN ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ORTAMINI KORUMASINI UMUYORUZ'

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre Pekin'de Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, daha sonra yayınlanan açıklamasına göre öncelikle Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi ve şöyle sürdürdü:

    "Çin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterdiği Türkiye'nin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için attığı adımları da destekliyor. Türkiye'nin de Çin'in ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma konusundaki çıkarlarına samimiyetle saygı gösterebilmesini, Çin'in Doğu Türkistan'daki terörist oluşumlara karşı mücadelesini desteklemesini ve ülkelerimiz arasındaki genel stratejik işbirliği ortamını korumasını umuyoruz."

    Çin, son yıllarda Sincan bölgesinde meydana gelen saldırılardan saldırıdan Türkistan İslam Partisi'ni (TİP) sorumlu tutuyor.

    'ÇİN'İN TERÖR UNSURLARINA KARŞI MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ'

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çin askerleri
    © REUTERS /
    Sincan krizi Çin basınında: Hükümetin sağ seçmeni kazanma hamlesi
    Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal görüşmede Ankara'nın Çin'in ulusal bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarını ve terör unsurlarına karşı mücadelesini desteklediğini ve Çin ile karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini derinleştirme arzusunda olduğunu söyledi.

    Çin yönetimi Sincan'da son iki yıldır şiddet olayı yaşanmadığına işaret ederek, radikal islamcı grupların etkisiz hale getirme politikası sayesinde bölgenin şu anda benzeri görülmemiş bir istikrara kavuştuğunu savunuyor.

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