Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Karaarslan yanıtı: Açıklamayan alçaktır, namerttir, şerefsizdir

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'a baskı yapıldığına dair ifadelerine tepki gösteren Soylu, "Bir genel başkan, bir FETÖ'den tutuklunun beyanını 'bakanlar bu adama' baskı yaptı diye ifade edip suyu bulandırmaya çalışıyorlar. CHP'nin İstanbul adayı ile ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir şerefsizdir. Böyle kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini düşünüyorduk. Anlıyoruz ki bu tip insanlar hââ revaçta" dedi.

'KİMSE BULANIK SUDA BALIK AVLAMAYA ÇALIŞMASIN'

© AA / Ali Balıkçı Adalet Bakanı Gül: Öcalan'ın görüş yasağı kaldırıldı

Soylu, Abdullah Öcalan'ın görüşme yasağının kaldırılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, "Türkiye'nin terörle mücadelesi devam etmektedir. Bugün sabah Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konuda kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın. Öyle bir anlayış söz konusu değildir. Türkiye girdiği bu yoldan dönmez. Sapla saman birbirine karışmasın. Biz ne yaptığımız biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KİŞİSEL VERİLERLE GİLİ KİMSE SENARYO ÇİZMESİN'

AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz için YSK'ya verdiği bavullar dolu belgede İçişleri Bakanlığı tarafından temin edilen bazı kişisel bilgilerin de olduğu yönündeki iddialara da cevap veren Soylu, şunları söyledi:

"Kişisel verilerle ilgili eğer bir suç unsuru ortaya konulmuşsa, kimse bilinmedik üzerinden senaryo çizmesin. Özellikle CHP'lilerin bu dönem içerisinde yalan, tezvirat ve dedikodu üzerinden bütün kurumlara yönelik bilerek ve isteyerek saldırıları söz konusu. Şu 1 aylık dönem içerisinde yapılan dedikodular hepimizi üzmektedir. O kadar çok dedikodu üretiyorlar ki, işimizin bir bölümü bu dedikoduları yalanlamakla ve doğru bilgiyi vatandaşımızla paylaşmakla geçmektedir. Biz devlet idare ediyoruz. Devletin nasıl idare edildiğini uzun yıllardan beri bu millete göstermeye çalışan bir anlayışın temsilcileriyiz."