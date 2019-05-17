Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Karaarslan yanıtı: Açıklamayan alçaktır, namerttir, şerefsizdir

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'KİMSE BULANIK SUDA BALIK AVLAMAYA ÇALIŞMASIN'
Soylu, "Türkiye'nin terörle mücadelesi devam etmektedir. Bugün sabah Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konuda kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın. Öyle bir anlayış söz konusu değildir. Türkiye girdiği bu yoldan dönmez. Sapla saman birbirine karışmasın. Biz ne yaptığımız biliyoruz" ifadelerini kullandı.
'KİŞİSEL VERİLERLE GİLİ KİMSE SENARYO ÇİZMESİN'
"Kişisel verilerle ilgili eğer bir suç unsuru ortaya konulmuşsa, kimse bilinmedik üzerinden senaryo çizmesin. Özellikle CHP'lilerin bu dönem içerisinde yalan, tezvirat ve dedikodu üzerinden bütün kurumlara yönelik bilerek ve isteyerek saldırıları söz konusu. Şu 1 aylık dönem içerisinde yapılan dedikodular hepimizi üzmektedir. O kadar çok dedikodu üretiyorlar ki, işimizin bir bölümü bu dedikoduları yalanlamakla ve doğru bilgiyi vatandaşımızla paylaşmakla geçmektedir. Biz devlet idare ediyoruz. Devletin nasıl idare edildiğini uzun yıllardan beri bu millete göstermeye çalışan bir anlayışın temsilcileriyiz."
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