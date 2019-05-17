İmamoğlu'ndan dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan İmamoğlu, resmi bağış kampanyası dışındaki hesapların yasa dışı olduğunu söyledi.
İmamoğlu, "Özellikle 0212 975 21 90 nolu telefondan yapılan dolandırıcılık girişimi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen ismim kullanılarak yapılan sahte bağış taleplerini şikayet ediniz" ifadelerini kullandı.
Değerli hemşehrilerim, partimizin resmi bağış kampanyası dışındaki tüm talepler yasa dışıdır. Özellikle 0212 975 21 90 nolu telefondan yapılan dolandırıcılık girişimi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen ismim kullanılarak yapılan sahte bağış taleplerini şikayet ediniz. pic.twitter.com/42zz3lE1Dx— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 17 мая 2019 г.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası YSK'nın 6 Mayıs tarihli iptal kararıyla geri alınmıştı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.
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