İmamoğlu'ndan dolandırıcılık uyarısı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için açılan bağış hesabının bilgilerini paylaşarak dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

© AFP 2019 / Bülent Kılıç Ünlü sanatçıdan İmamoğlu'nun kampanyasına 100 bin TL bağış

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, CHP trafından başlatılan bağış kampanyasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan İmamoğlu, resmi bağış kampanyası dışındaki hesapların yasa dışı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Özellikle 0212 975 21 90 nolu telefondan yapılan dolandırıcılık girişimi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen ismim kullanılarak yapılan sahte bağış taleplerini şikayet ediniz" ifadelerini kullandı.

Değerli hemşehrilerim, partimizin resmi bağış kampanyası dışındaki tüm talepler yasa dışıdır. Özellikle 0212 975 21 90 nolu telefondan yapılan dolandırıcılık girişimi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen ismim kullanılarak yapılan sahte bağış taleplerini şikayet ediniz. pic.twitter.com/42zz3lE1Dx — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 17 мая 2019 г.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası YSK'nın 6 Mayıs tarihli iptal kararıyla geri alınmıştı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.