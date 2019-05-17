Akşener, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

İYİ Parti adına, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı tarafından yapılan açıklamada törene katılınmayacağı belirtildi.

Milli Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs’ın 100. yılı gibi önemli bir programın, 19 Mayıs’a üç gün kala iletilmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığının altı çizilen açıklamada "Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

© AA / Evrim Aydın Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

"Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa, yapılan davete teşekkür ediyor, ancak İYİ Parti olarak, çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği, katılamayacağımızı ilan ediyoruz."

Dün, Cumhurbaşkanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun'da düzenleyecek kutlamalara davet edilmişti.

Kılıçdaroğlu davete olumlu yanıt verirken, Bahçeli katılmayacağını açıklamıştı.