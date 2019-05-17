İmamoğlu'ndan Yıldırım'a yapılan protestoya tepki: Keşke sadece alkışlasalardı, kutuplaşmaları sevmiyorum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Yeniden Doğuş operasında bir grup seyirci tarafından 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edilmesine tepki gösteren CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu, "Keşke sadece alkışlasalardı. Bu tür kutuplaşmaları ben seven birisi değilim" dedi.

AK Partili Yıldırım dün akşam İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde izlemeye gittiği Yeniden Doğuş operasında bir grup seyirci tarafından 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edildi.

Söz konusu protestoyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki adayı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Keşke sadece alkışlasalardı. Bu tür kutuplaşmaları ben çok seven birisi değilim. Her yerde nezaketi arayan birisiyim. Keşke sadece alkışlayıp karşılasalardı. Toplumun kutuplaşması hepimizi üzüyor. Bazen çok feci bir olay oluyor, kimse sahiplenmiyor, bir geçmiş olsun demekten imtina ediyor. Bu tür hususlar, bazen sevinci, hüznü paylaşmak toplumumuzun geleneğinde var. Bunları yaparsak kutuplaşmaları engelleriz. Dediğim gibi keşke sadece alkışlasalardı."

'CAHİL İNSANLAR KOLTUKLARI İŞGAL EDEBİLİYOR'

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kamuoyunda İmamoğlu'na yönelik tepki çeken sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın "Şunu da unutmasın suçlamaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun dedesi İstiklal Savaşı gazisidir. O istiklal savaşı gazinin üç kardeşi de muhtelif savaşlarda şehit düşmüş insanlardır. Bunları görmezden gelerek bir seçim kazanmak uğruna bu karalama yaparak bir ilin tümünü kapsayan bir ifadede bulunmasına karşılık bizim söylediğimiz çok değil az bile" sözleri hatırlatıldı.

Koray Aydın'a teşekkür eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bunu açıklamak bile benim için zul. Sağolsun Koray Aydın'a teşekkür ederim ama şunu söyleyeyim; benim sülalemi ailemi, herkes tanır. Ama insanların geçmişi üzerinden siyaset yapıp buradan fayda elde edecek zavallılara ben gülüyorum sadece. Onlar zavallı. Cahil insanlar ama bazen cahil insanlar koltukları işgal edebiliyorlar. ‘Ben 25 senedir belediye başkanlığı yapıyorum’ diyebilir. Ama bu onun cahil olmasını, zavallı olmasını engellemez. Benim Trabzonluluğum üzerindenya da ailemin soyunun üzerinden bu tarz kirletme, lekeleme çabası içinde olanlar sadece sert bir duvara toslarlar. Ben bu memleketin her insanını sevdiğim gibi kendi geçmişimi de çok seven birisiyim. Gelirler tek tek cevaplarız ama gerek duymuyorum."