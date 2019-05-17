Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.Twitter
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Спикер @SovFedInfo Валентина Матвиенко провела переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 17, 2019
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. pic.twitter.com/Ur8DIMUSnb
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