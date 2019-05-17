Kayıt
18:29 17 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan FETÖ sanığı Karaarslan'ın iddialarının araştırılması için suç duyurusu

    © AA / Şebnem Coşkun
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 23

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Aydın'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında yargılanan Erkan Karaarslan'ın 'İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne' yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hazırladığı 3 sayfalık suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. 

    Ekrem İmamoğlu
    © DHA /
    İmamoğlu: FETÖ sanığına 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir?
    Dilekçede, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın duruşmada, kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermesi için baskı yapıldığı iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

    İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sözleşmesini hemen feshettiği ve teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kaydettiği bilgisi verilen dilekçede, "Erkan Karaarslan 2017 yılında müvekkile cezaevinden gönderdiği mektupta, kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebini dile getirirken 'Kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı gösteren ifade karşılığında serbest bırakacağı taahhüdünde bulunulduğunu, İmamoğlu'na yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bununla ilgili belgeler bulunduğunu' ifade etmiştir" denildi. 

    Dilekçede, bu mektuba cevap yazıldığı ve Karaarslan'a, bildiklerini cumhuriyet başsavcılığına bildirmesi gerektiğine yönelik telkinde bulunulduğu aktarılarak, "16 Aralık 2017'de İstanbul'da CHP'li bazı belediye başkanları görevden alınmıştır. Bu durum, o dönemde bir grubun CHP'li belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için organize olarak girişimde bulunmuş olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlendirmiştir" ifadesine yer verildi.  

    'KENDİSİYLE İLETİŞİME GEÇTİĞİNİ BELİRTTİĞİ BAKANLAR KİM?'

    Süleyman Soylu
    © AA /
    Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Karaarslan yanıtı: Açıklamayan alçaktır, namerttir, şerefsizdir
    Dilekçede, baskı gördüğüne yönelik iddiaları dile getiren Karaarslan'ın ifadesinin alınması, kendisiyle iletişime geçtiğini belirttiği bakanların ve diğer kişilerin kim olduklarının, hangi konuşmaların geçtiği konusunun sorulması, tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak 27 Mart 2019'da ziyarete gidenlerin kim olduklarının tespit edilmesi, Karaarslan'ın ifadesinde geçen gazeteci Serkan Seyhan'ın ifadesine başvurulması, bu kişiye söz konusu konuşmanın, içeriğinin ve cezaevine hangi gerekçe, hangi makamın izniyle girdiğinin sorulması talep edildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddialara ilişkin, "FETÖ'den dolayı bir tutuklunun bir beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı' diye ifade edip, yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar, Aydın Belediyesi ve CHP'nin İstanbul adayıyla ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Bu kadar açık ve net. Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini biz düşünüyor idik, ama anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta" değerlendirmesini yapmıştı.

    İlgili konular:

    Öztrak: Yüce Divan'da yargılanırsınız
    Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, CHP'nin adayı olmaktan çoktan çıktı, o artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır
    CHP Sözcüsü Öztrak: FETÖ sanığı Karaaslan'a haber yollayan bakanlar kim?
    Etiketler:
    Süleyman Soylu, Beylikdüzü Belediyesi, Suç duyurusu, FETÖ, CHP, Ekrem İmamoğlu, Erkan Karaarslan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü, seferler tekrar başlayabilir
    Karikatür
    Rus Dışişleri: Öncelikli hedefimiz, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticarete geçişini sağlamak
    İnfografik
    Kırım Köprüsü’nün rekorları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet