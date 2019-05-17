'HDP'li Önder’in biyografisi Ulucanlar Müzesi’nden kaldırıldı'

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, 12 Eylül Darbesi’nin ardından 11 ay tutuklu kaldığı ve şimdi müze olan Ulucanlar Cezaevi’nde sergilenen biyografisinin kaldırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Önder’in biyografisinin yerine eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ’ın biyografisi konuldu.

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12 Eylül’ün ardından 11 ay tutuklu kaldığı Ulucanlar'da, senarist ve yazar Feride Çiçekoğlu ile aynı ranzada biyografisi sergilenen Önder’in bilgilerini içeren panonun müze yönetimi tarafından kaldırıldığı iddia edildi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Önder’in kaldırılan biyografisinin yerine AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın biyografisi konuldu. Özdağ, 1980-1986 yılları arasında 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar' davası nedeniyle Ulucanlar Cezaevi’nde tutuklu bulunmuştu.

Müze yönetimi konuya ilişkin gerekli bilgiyi paylaşacaklarını belirtti.

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Özdağ ise 2014 yılından bu yana kendisine ait fotoğrafın müzede sergilendiğini söyledi. Özdağ, “2014 yılından bu yana benim resmim orada Feride Çiçekoğlu’nun yanındadır. Sırrı Süreyya Önder’in resminin kaldırılıp benim resmim asıldığı doğru değildir. Bugün Sırrı Süreyya Önder’in resminin kaldırılıp kaldırılmadığını bilmiyorum. Onun müze idaresine sormak gerekir. Benim üzerimden spekülasyon yapılması doğru değildir" dedi.

Ulucanlar Cezaevi’nin müzeye dönüşmesinin ardından burada kalmış isimlerinin hayatlarına dair bilgileri içeren panolar koğuşlardaki ranzaların başlarına konulmuştu. Bu isimler arasında Nâzım Hikmet, Behice Boran, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan da yer alıyor.

Sırrı Süreyya Önder, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve halen Kandıra cezaevinde tutuklu bulunuyor.