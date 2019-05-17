Bahçeli kararını değiştirdi, Samsun'daki törene katılacak

Daha önce yaptığı açıklamada Samsun'daki 19 Mayıs törenine katılmayacağı belirtilen MHP lideri Devlet Bahçeli, törene katılma kararı aldı.

© AA / Evrim Aydın Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından Samsun’da gerçekleştirilecek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılmayacağı belirtilmişti.

MHP’den yapılan açıklamada, “19 Mayıs’ın 100. Yıldönümü nedeniyle Samsun Valiliği tarafından gönderilen davete Sayın Genel Başkanımız, bugün Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak’ı arayarak cevap vermiş ve katılacağını söylemiştir” denildi.

MHP lideri Bahçeli’nin törene katılma kararının, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in davete katılmayacağı açıklanmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Dün, Cumhurbaşkanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun'da düzenleyecek kutlamalara davet edilmişti.

Kılıçdaroğlu davete olumlu yanıt verirken, Bahçeli ve Akşener katılmayacağını açıklamıştı.