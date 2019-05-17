Türk Büyükelçiliği'nden ABD'ye: Türkiye demokratik bir hukuk devletidir, bağımsız yargının kararlarına saygı duyulmalı

2017'den beri tutukluğu devam eden ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda irtibat görevlisi Metin Topuz çarşamba günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen 4. duruşmasında tutukluluk halinin devamı kararına ABD Dışişleri Sözcüsü twitter'da yayınladığı bir mesajla tepki gösterdi.

© AA / Arşiv ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi

Morgan Ortagus "Dün görülen duruşmada çıkan karardan hayal kırıklığına uğradık. ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklu kalmasına sebep olacak bir kanıt henüz göremedik. Türk makamlarını bir kez daha bu konuyu hızlıca, şeffaf ve adil bir şekilde çözmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de Twiter üzerinden ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus’a yanıt verdi. Elçiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: ”Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Herkes bağımsız yargının kararlarına saygı duymalı. Yargı sürecini etkileme yönündeki girişimlerin faydası olmamaktadır."

Turkey is a democratic state governed by the rule of law. Everyone must respect the decisions of the independent courts. Attempts aiming at influencing due judicial process are not helpful. https://t.co/pWjweVyVC9 — TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) May 17, 2019

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