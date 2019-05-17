Öztrak: YSK, oy vermeyenler listesini bize de versin

CHP Sözcüsü Öztrak, basın toplantısında, AK Parti’nin yaptığı itirazda hem kısıtlı hem de cezaevi seçmen listesine ulaştığının anlaşıldığına dikkat çekti. “Bu verilerin bir kısmı Adalet Bakanlığı’na bir kısmı da Sağlık Bakanlığı’na teslime dilmiştir. Bu verileri vatandaşların rızası olmadan elde etmek mümkün değildir. Bu verileri AKP’ye kim vermiştir?” diye soran Öztrak şöyle devam etti:

‘ADALET VE SAĞLIK BAKANLARI YANITLASIN’

“Bu soruyu Adalet Bakanı da, Sağlık Bakanı da bu soruyu yanıtlamak zorundadır. Kişisel Verilerin Korunması Üyesi olan partimizin temsilcisi, bir hafta önce, AK Parti’nin kısıtlı seçmenler ve cezaevindeki seçmenlerin listesine nasıl ulaştığına dair soru önergesi vermişti. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bu konu bir türlü kurulun gündemine alınmadı. Oysa İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu belediye verilerini korumak adına kopyalamak istediğinde bu kurul apar topar bu konuyu gündemine almıştı. Kişisel verileri koruma kurul başkanlığı temsilcimizin verdiği dilekçeyi yürürlüğe almayınca bugün bir şikayet başvurusunda bulunduk. Vatandaşlara ait kişisel verilerin AK Parti’nin eline nasıl geçtiğiyle ilgili TBMM’ye dilekçe verdiler

‘VERİLER YSK VE SEÇİM KURULLARINDA’

Bir başka önemli konu, bu da gazetelere yansıyan bir bilgi. AKP’nin bir yetkilisi demiş ki, ‘Sandığa gitmeyen seçmeni birebir iknaya çalışacağız.’ Sandığa gitmeyen seçmeni nereden biliyorlar? YSK bu verileri paylaşmıyor. Bu veriler YSK ve ilçe seçim kurullarının koruması altındadır. Bu veriler ancak buradan elde edilebilir. Eğer birebir AKP temsilcisi birebir oy vermeye sandığa gitmeyenler üzerinde çalışacağız diyorsa bu aynı zamanda şu demektir; AKP’nin elinde bu listeler vardır. O zaman bu verileri Yüksek Seçim Kurulu’ndan biz de istiyoruz''.