Berlin'den İstanbul'a uçan yolcu: Uçağımız 7 saattir Çorlu Havalimanı'nda bekletiliyor

Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde gecikmeler yaşandı.
'7 SAATTİR BEKLETİLİYORUZ'
Cumhuriyet gazetesine telefonla ulaşan bir Berlin-İstanbul yolcusu, uçaklarının Çorlu'ya acil iniş yaptığını belirterek, 7 saattir Çorlu Havalimanı'nda bekletildiklerini, yakıt ikmali yetersizliğinden dolayı havalimanından ayrılamadıklarını ve 7 uçağın Çorlu'da bekletildiğini söyledi.
Yolcu ayrıca, uçaktan çıkarılmaklarını ve gıda yetersizliği bulunduğunu da aktardı.
Passenger on Berlin-Istanbul flight that was diverted to Çorlu due to heavy winds at #Istanbul New Airport says they were kept waiting there for seven hours, unable to leave the plane or get food. (You can drive from Çorlu to Istanbul in two hours.)https://t.co/pEEOVmmMxy— Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) May 17, 2019
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