CHP'den her şey #bu100den paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede dünya sosyal medya gündemine girdi.
Cumhuriyet'in haberine göre, #Bu100den hashtagiyle paylaşılan video, Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya, dünya gündemindeyse 4. sıraya kadar yükseldi.
19 Mayıs özel videosu, CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından şu sözlerle yayınlandı: "İnadımız, kararlılığımız,İnancımız, cesaretimiz, umudumuz, kararlılığımız, vazgeçmeyişimiz, pes etmeyişimiz,
Korkmadan yürüyüşümüz işte her şey #bu100den"
İnadımız, kararlılığımız,— CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) May 17, 2019
İnancımız, cesaretimiz,
Umudumuz, kararlılığımız,
Vazgeçmeyişimiz, pes etmeyişimiz,
Korkmadan yürüyüşümüz.
İşte Her Şey #bu100den pic.twitter.com/mTDCpQ1IBk
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