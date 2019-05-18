İstanbul'da sandığa gitmeyenlerin sayısını açıklayan Akşener'den çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler ile ilgili ilçe ilçe yaptırdıkları çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmeninin sandığa gitmediğini açıkladı. 3 milyon 700 bine yakın da AK Partili seçmenin sandığa gitmediğini vurgulayan Akşener; teşkilatına uyarıda bulunarak, "CHP'li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız" dedi.

© AA / Güven Yılmaz Akşener, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Akşener, geride bırakılan yerel seçimlerde hiç kırıcı söz söylemediklerini belirtti. Vatandaşlardan da bunu istediklerini ifade eden Akşener, hangi partiyi desteklerlerse desteklesinler seçimin bir hizmet yarışı olduğunu unutmadan dostluk ve arkadaşlıkların bozulmaması gerektiğini aktardı. Ülkenin sorunları varken İstanbul’da yapılacak seçimlere kilitlendiğini belirten Akşener, herkesin İstanbul’da yapılacak seçimleri kendisine sorduğunu, herkese Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını ilettiğini dile getirdi.

'OYLARINA TALİP OLDUĞUNUZU SÖYLEYECEKSİNİZ'

Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu ve herkesin ona sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Akşener, “İstanbul’da ilçe ilçe yaptırdığımız bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmeni gibi görünüyor sandığa gitmemiş. 3 milyon 700 bine yakın da AK Parti’den seçmen gitmemiş. CHP’li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız. Kapıların zillerini çalıp oylarına talip olduğunuzu söyleyeceksiniz” diye konuştu.

ÇİRKİN DİL UYARISI

Yenilenecek seçimlerde çok çirkin bir dilin devam edeceğinin anlaşıldığını ifade eden Akşener, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ifadelerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanı görevden alması ya da istifa etmesini sağlaması gerektiğini belirtti. Bu insanların kendilerine çeki düzen vermedikleri sürece gelecek Ramazan ayında çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaklarının altını çizen Akşener, salondakilerden kardeşliklerini, komşuluklarını, dostluklarını bozmamalarını istedi.