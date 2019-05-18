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03:38 18 Mayıs 2019
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    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan genel merkez binası açıklaması: Çok ciddi kampanya ve yardıma ihtiyacımız var

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir karargah, bina ve genel merkez olmadan çalışmak mümkün değil. Bu bizim için bir vecibe. Binanın satın alınabilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çok ciddi kampanya ve yardıma ihtiyacımız var" dedi.

    Karamollaoğlu, partisince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, yüz binlerce insanın ramazanı yokluk içinde geçirdiğini, Suriye'nin, ramazan ayında büyük sıkıntılara maruz kaldığını belirtti.

    Yeniden Refah Partisi
    © Fotoğraf : Twitter
    Saadet Partisi'nin icrayla boşaltılan binası Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi oldu

    Libya, Yemen, Bangladeş, Keşmir ve Filistin örneğini vererek nereye göz atılsa, kan ve gözyaşına şahit olunduğunu aktaran Karamollaoğlu, bu durumun kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

    Batı dünyasında Müslümanlara karşı kin ve nefret duygusunun doruğa çıktığını savunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Yeni Zelanda'da camide ibadet sırasında Müslümanlar katledildi. Onun arkasından kilise ve havralara saldırı oldu. Hangi dine mensup olursa olsun ibadethanelerin hiçbirine ve insanlara bu tip saldırıların yapılmasını tasvip etmeyiz. Dünyada barış ve huzura ihtiyacımız var. Elhamdulillah Saadet Partisi ve milli görüş olarak 50 yıldır siyasi sahada bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için ciddi çalışmanın içine girdik. Zaman geldi başarılı olduk. Zaman geldi iftiralara ve sıkıntılara maruz kaldık ama hiçbir zaman vazgeçmedik bunu dava edindik. Bugün de aynı duyguları yaşıyoruz."   

    'HAK BİLDİĞİMİZ YOLDA MÜCADELE ETMEKLE KENDİMİZİ MÜKELLEF ADDEDİYORUZ'

    Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.
    © AA /
    Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

    Siyasetin ülke problemlerine çözüm üretme makamı olduğuna değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Hak bildiğimiz yolda mücadele etmekle kendimizi mükellef addediyoruz. Bu hem toplumumuza hem de Allah'ın bahşettiği nimetlere karşı yapmamamız gereken bir çalışmadır. Bildiğiniz gibi tam seçimin ardından yıllarca karargah edindiğimiz binamızdan çıkarıldık. Biz de kanuna uyarak binamızı terk ettik. Şimdi yeni bir bina bulmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun uygun bir yer bulundu. Gerekli sözleşmeler imzalandı. Şimdi iş buranın ücretini ödemeye kaldı. Ramazan vesilesiyle herkes hayır yapmaya yatkındır. Bundan dolayı Konyalı kardeşlerimizin üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini umuyorum. Hatta umduğumuzdan daha iyi olacağını bekliyorum. Bir karargah, bina ve genel merkez olmadan çalışmak mümkün değil. Bu bizim için bir vecibe. Binanın satın alınabilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çok ciddi kampanya ve yardıma ihtiyacımız var."

     

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    Etiketler:
    Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi
    Topluluk kurallarıTartışma
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