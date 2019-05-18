'Davutoğlu ve Babacan gibi isimler, 23 Haziran geçene kadar 'sahada görünmeme' kararı almışlar'

Takan, Sarayın 'Küskün' hesabı başlıklı yazısının ilgili bölümünde şöyle devam etti:
Erdoğan'ın agresif eleştirilerine hedef olan diğer bir kesim de AKP'li muhalifler... Bu sert çıkışlardan yeni parti kurma çalışmaları etkilendi mi?.. Soruya cevap aradım. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimler, 23 Haziran geçene kadar "pek sahada görünmeme" kararı almışlar. "Seçim sürecini sessizce atlatma" niyetindeymişler. 23 Haziran'dan sonra partileşme süreci ile ilgili daha net açıklamalar yapacakları ifade ediliyor. "Hain" damgası yemekten mi korkuyorlar? Olabilir!.. Belki de, iddia ettikleri, kendi saflarına geçecek 30 milletvekilini şimdiden ürkütmek istemiyor olabilirler. Erdoğan'ın ne yapacağını da kestiremiyorlar. Temkinli ürkeklik!..
İstanbul'un geleceği AKP'nin geleceğine bağlanmış gibi... Al yanaklı, bond çantalı tosuncuklar telaş içinde!.. Bundan sonra, tanesi 40 bin liraya, Ankara Büyükşehir Belediyesine çürümüş ağaç vs. satamayacaklarını çok iyi bildikleri için, pazar paylarını kaybetmemek uğruna uğraş veriyorlar. Hani derler ya!.. "Koyun can, kasap et derdinde" diye..
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