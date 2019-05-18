Türkiye’de bir ilk: Öldürülen sokak köpekleri için mahkemeden Ankara Büyükşehir’e davet

Bir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez hayvanlara yönelik şiddeti içeren bir konuda açılan davanın takipçisi olacak.

© Fotoğraf : İHA Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, sokak köpeklerinin zehirlenmesi soruşturmasına müdahillik talebi

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen uygulamayla Ankara Batıkent’te zehirlenerek öldürülen 13 köpek için açılan davaya müşteki sıfatıyla çağrıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öldürülen köpekler için Büyükşehir Belediyesi’nin de davaya müdahil olması yönünde verdiği talimat sonrası açılan davanın ilk duruşma tarihi 24 Eylül olarak belirlendi.

BÜYÜKŞEHİR MÜŞTEKİ SIFATIYLA DAVAYI TAKİP EDECEK

© Fotoğraf : DHA 16 köpeğin zehirlenmesinde şüphelilerin serbest kalmasına itiraz reddedildi

Yenimahalle ilçesinde 9 Nisan 2019 tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi ve yaralanması olayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma ve açılan davaya Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez müdahil oldu.

Ankara Adliyesi’nde 24 Eylül tarihinde saat 09.20’de gerçekleşecek ilk duruşmaya müşteki sıfatıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davet edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez hayvanlara yönelik şiddeti içeren bir konuda açılan davanın takipçisi olacak.