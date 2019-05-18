Türkiye’de bir ilk: Öldürülen sokak köpekleri için mahkemeden Ankara Büyükşehir’e davet

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen uygulamayla Ankara Batıkent’te zehirlenerek öldürülen 13 köpek için açılan davaya müşteki sıfatıyla çağrıldı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öldürülen köpekler için Büyükşehir Belediyesi’nin de davaya müdahil olması yönünde verdiği talimat sonrası açılan davanın ilk duruşma tarihi 24 Eylül olarak belirlendi.
BÜYÜKŞEHİR MÜŞTEKİ SIFATIYLA DAVAYI TAKİP EDECEK
Ankara Adliyesi’nde 24 Eylül tarihinde saat 09.20’de gerçekleşecek ilk duruşmaya müşteki sıfatıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davet edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez hayvanlara yönelik şiddeti içeren bir konuda açılan davanın takipçisi olacak.
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