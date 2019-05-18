CHP'ye komplo kurmakla suçlanan gazeteci Seyhan, FETÖ sanığı ile yaptığı görüşmeyi anlattı

© AA / Şebnem Coşkun İmamoğlu'ndan FETÖ sanığı Karaarslan'ın iddialarının araştırılması için suç duyurusu

‘FETÖ’ sanığı Erkan Karaarslan ile cezaevinde görüştüğü, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi için baskı yaptığı iddia edilen Aydın'lı gazeteci Serhan Seyhan, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında Karaarslan ile neden görüştüğünü ve ne konuştuğunu anlattı.

Seyhan, Erkan Karaarslan'ı cezaevinde neden ziyaret ettiği sorusuna "Kendisiyle ilgili açılan davalarda tanık olarak aleyhte ifade vermiştim. Ziyarete gittim çünkü kaçak olduğu sürece tanıklık yaptığımız dosyada ilerleme kaydedilemedi. Bu sebeple kendisinin doğruları söylemesi konusunda görüşme yaptım. Etkin pişmanlıktan yararlan dedim. Sadece kendisiyle değil eşi ve avukatıyla da görüştüm" sözleriyle yanıt verdi.

Aleyhte ifade vermesine rağmen neden görüşmeye gittiği, akrabalık bağı olmadığı halde nasıl içeri girebiliği konusunda ise "Türkiye'de cezaevi savcılığından izin alarak mahkum ziyaret edilebiliyor. Savcıya kendisiyle görüşmek istediğimi, önemli bir konu olduğunu söyleyerek görüşmeye girdim. Amacım kamuoyunun aydınlanması. Biz tanıklar olarak sürekli ifadeye çağrılıyoruz. Savcılıktan ifadeyle ilgili sürekli tebligat geliyor. Doğruları söylemediği sürece konu uzayıp gidiyor" dedi.

"Konu Karaarslan ile Çerçioğlu'nun yargılanmasıdır. Benimle bir alakası yoktur. Ama FETÖ tutuklusu benimle ilgili bu şekilde ithamda bulunuyor" diyen Seyhan, 'Siz de onunla konuşmuşsunuz, konuşmasanız bu iddialar ortaya atılabilir miydi?' sorusunu ise "Peki ben baskı yaptıysam neden bu konuyla ilgili bugüne kadar savcılığa suç duyurusunda bulunmadı?" diyerek cevapladı.

Özlem Çerçioğlu, Serhan Seyhan hakında verdiği ifadede "Kendisini yıllar öncesinden CHP'nin Gençlik Kolları'ndan tanıyorum. Bundan 5-6 yıl önce belediyemizin 1200 veya 1300 liralık ihalesine katılmış. O ihalede kontrol eden arkadaşlar diploma istemişler. Kendisi de Selçuk Üniversitesi'nden verilmiş olan yazılım mühendisi olduğuna dair bir diploma sunmuş. Arkadaşlar araştırmış. Üniversiteye yazı yazmışlar. Rektörlükten gelen yanıttaysa, 'Üniversitemizin yazılım mühendisliği bölümü yoktur ve bu kişi hiçbir zaman üniversitemizde öğrenci olmamıştır. Bize gönderdiğiniz diploma tamamen sahtedir' deniliyordu.Bunun üzerine avukatlar şikayette bulunmuş. 1.5 yıl hapis cezası aldı. İhale de kendisinde kalmamıştı zaten. Husumet buradan başlıyor" demişti.

Seyhan konuyla ilgili, "Benim hakkımda alınmış böyle bir karar yok. Böyle bir dava Süleyman Topbaş isimli gazeteci bir arkadaş tarafından açıldı. 3 yıl hapis cezası aldım. İtiraz ettim, karar düzeltmeye gönderdim. Karar düzeltme de konuyu beraat etmem talebiyle Ceza Genel Kurulu'na gönderdi. Öyle bir diploma ile başvurum yok. Bununla ilgili noterden evrak aldım ve mahkemeye sundum." diye konuştu.