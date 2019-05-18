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16:36 18 Mayıs 2019
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    Kartepe Belediyesi bir yılda 8.6 milyonluk çiçek almış

    © AA /
    Türkiye
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    110 bin nüfuslu AK Parti'li Kartepe Belediyesi’nin 2018 yılı kesin hesap bütçesi görüşmelerinde, belediyenin 1 yılda 8 milyon 677 bin 734 liralık çiçek satın aldığı ortaya çıktı.

    Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde AK Parti’li belediyenin 2018 yılı bütçe kesin hesap görüşmeleri tamamladı. Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen meclis toplantısında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu görüşüldü.

    Köfte
    © AA / Cihan Demirci
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    ÇİÇEK GİDERİ: 8 MİLYON 677 BİN 734 LİRA

    CHP’nin muhalefet şerhi koyduğu raporda belediyenin harcamaları şaşkınlık yarattı. Bütçenin gider bölümünde ‘Çiçek’ başlığı altında kaydedilen 8 milyon 677 bin 734 lira 70 kuruş için CHP Gurup Başkan Vekili Hasan Bayrak, “En çok üzerinde durduğumuz konu Kartepe Belediyesi'nin bir yıl içerisinde 8.677.734,70 TL'lik çiçeği ne yaptığı, nerelere gönderdiğidir” dedi.

    Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz konuyla ilgili açıklama yaptı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Belediyenin yıllık çiçek harcamasının tartışma yaratması üzerine Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz imzasıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada belediye hesaplarında hata yapıldığı, 8.6 milyonluk çiçek harcamasının sehven yazıldığı iddia edildi.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Sehven yapılmış olan bu hata, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müzün açık ihale usulü yapmış olduğu organizasyon ihalesindeki, özel gün ve etkinliklerde kullanılmak üzere ayrılmış olan 2 bin 450 adet tek dal gül harcamasında tek gül birim fiyatının 3,54 lira olması gerekirken, taşınır mal kayıtlarına sistemsel hata olarak 3 bin 540 lira olarak yazıldığından, toplam bedelin sistem tarafından 7 milyon 350 bin lira ve KDV olarak hesaplanmasından kaynaklanmıştır. 2018 yılı çiçek harcama kalemine dair muhasebeleştirilen gerçek tutar ödeme emri belgesinde doğru ve açık haliyle görülmektedir. Bu durum kayıtlarımızda sehven yapılmış bir hatadan kaynaklanmış olup, kamuoyunda yanlış ve yanıltıcı bir algıya yol açmasına sebep olmuştur. Kasıtsız bir sistem hatasından kaynaklanan bu durum için üzüntümüzü ve böyle bir harcamanın gerçekleşmediğini bildirir, Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

    © Fotoğraf : Twitter
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    Belediyenin açıklaması sonrasında CHP Grubu da bir cevap açıklaması yayınladı.

    CHP Grubu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı; “Bu açıklama da belli ki günü kurtarmak için yapılan ‘Sehven’ bir açıklamadır. Belediyenin açıklamasını tekrardan reddediyor ve asıl biz bu açıklamayı yanıltıcı buluyoruz. Belediyenin sadece çiçek değil birçok hesap kodunda bulunan rakamlar birbirini tutmamakta, hesaplama ve toplamlarında farklılıklar görülmektedir. Bir çok şehirden bile nüfusu büyük olan bir belediyede belediye başkan yardımcısının ‘sehven yanlış yapılmıştır’ açıklaması elzem vericidir. Meclis komisyonuna gelinceye kadar bu bütçeyi hiç kimse incelememiş midir?” denildi.

    Etiketler:
    Çiçek, belediye, Kartepe, Bolu
    Topluluk kurallarıTartışma
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