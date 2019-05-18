Torbalı Milli Eğitim Müdürlüğü: Sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencileri bildirin

Evrensel'in haberine göre Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun imzası ile okullara okul müdürleri toplantı karar metni gönderildi.

Karar metninde öğretmen, personel ve öğrencilerin kişisel medya hesaplarında yasa dışı ve siyasi içerikli paylaşımların bulunması durumunda ilçe milli eğitim hukuk bölümüne bildirilmesi kararının yer aldığı öğrenildi.

© Fotoğraf : Evrensel Cafer Tosun imzası ile okullara gönderilen okul müdürleri toplantı karar metni

Konuyla ilgili Torbalı Eğitim Sen Temsilcisi Nuri Önder açıklama yaptı. Okullarda asıl söz sahibi olması gereken eğitim emekçilerinin yok sayılarak sadece müdürlere başvurularak kararlar alınmasının yanlış olduğunu belirten Önder, “Çözüm adı altında alınan kararların yaşanılan sorunlarla çok ilgisi olmayacağı da aşikârdır. Kötü öğretmen, öğrenci ve veli yoktur kötü eğitim sistemi vardır. Eğitimde yaşanılan sorunların kaynağı ve çözüm merci olarak öğretmeni, öğrenciyi ve veliyi değil sistemi görmeye ve mücadelemize devam edeceğiz” dedi.