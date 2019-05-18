Tarım ve Orman Bakanlığınca, Ankara'da 21'i ölü, 32'si canlı Çinçilla tavşanı bulunduğu ve olayla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir ağaçlandırma alanında 21'i ölü, 32'si canlı Çinçilla cinsi tavşan bulunduğu ve olayın faillerinin bulunması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün araştırmalarının devam ettiği ifade edildi.

Ölen hayvanlardan 2'sinin Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından otopsi için Bakanlığa bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderildiği belirtilen açıklamada, Güney Amerika kökenli Çinçilla tavşanının Türkiye'de doğal olarak bulunduğu da kaydedildi.

Ankara’da nesli tükenmekte olan 21 çinçilla tavşanı ölü bulundu https://t.co/nIWdxWrz9G pic.twitter.com/lSbKGUnXiK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 18, 2019

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