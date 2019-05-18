Kayıt
20:05 18 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

    © AA / Mustafa Bikeç
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için de ideal fertler yetiştirmek lazım. Hep birlikte el ele vererek ideal topluma ulaşmak zorundayız." dedi.

    Ali Erbaş
    © AA / İsa Terli
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fitre bedelini açıkladı
    Erbaş, bir dizi programa katılmak için geldiği Konya'da Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.  Daha sonra Selçuklu İlçe Müftülüğünün açılış törenine katılan Erbaş, yaptığı konuşmada, ramazanda merasimlerin en güzelinde bir araya geldiklerini söyledi.

    Erbaş, müftülük binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu: "Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığımıza bağlı bin 2 müftülüğümüz var. Bunlar Mescid-i Nebevi'nin varisi olarak İslam'ı toplumumuza en doğru şekilde anlatmak ve öğretmek için inşa edilmiş mekanlardır. Mekan ve imkan insan içindir. 90 bin camimizin müftülükler vasıtasıyla toplumumuza hizmet etmesini sağlıyoruz. 90 bin camimizde sadece cuma günleri 25 milyon insanımıza 100 bin kadar imam ve müezzinimizle, 4 bin kadar vaizimizle ve 40 bin kadar diğer Kur'an kursu öğreticilerimizle milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte biz müftülüklerimizi bu hizmetlerin manevi merkezleri olarak görüyoruz."

    'İDEAL TOPLUMA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ'

    Müftülükler kanalıyla 81 il ve 400 büyük ilçede aile, danışmanlık ve rehberlik bürolarının ailelere hizmet ettiğini belirten Erbaş, "Çünkü aile, milletimizin ve toplumumuzun en önemli kurumudur. Aile müessesi ayakta olursa toplum ayakta olur. Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için de ideal fertler yetiştirmek lazım. Hep birlikte el ele vererek ideal topluma ulaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

    Ali Erbaş - Diyanet
    © AA / Ordu Büyükşehir Belediyesi
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Din istismarı ile mücadele edeceğiz

    Erbaş, müftülük binasının uzun yıllar İslam'a katkı sunacağını vurgulayarak, "Elhamdülillah, 6 sene önce Diyanet İşleri Başkanlığımızda tohumlarını attığımız 4 ile 6 yaş arası Kur'an kursuna devam eden çocuklarımızın sayısı 150 bini aştı. İnşallah anne ve babaya hürmet eden, dürüst olan ve yalan söylemenin ne kadar kötü olduğunu bilen bir nesil yetişmeye başladı. Bunlar 4, 5 ve 6 yaşındaki çocuklardır. Ağaç yaşken eğilir" şeklinde konuştu.  

    Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından müftülük binasının açılışı gerçekleştirildi. 

    Programa Konya Valisi Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

    İlgili konular:

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi Diyarbakır tekrar öz benliğine kavuşuyor
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an ile olmayan çocuklar şeytanlarla beraberdir
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız
    Etiketler:
    Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü, seferler tekrar başlayabilir
    Karikatür
    ABD, Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı
    İnfografik
    ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin planının detayları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet