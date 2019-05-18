MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.