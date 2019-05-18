Yıldırım’a 'seçim' tepkisi: Size yakışmadı

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki bir ziyareti sırasında yaşlı bir kadın tarafından tepkiyle karşılandı. Yaşlı kadın, Yıldırım'a YSK'nin seçimleri iptal etmesini kast ederek "Size yakışmadı" dedi.

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'da eşi Semiha Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında yaşlı bir kadının "Size yakışmadı" sözleri gündem yarattı.

'SİZİ SEVİYORUZ AMA BU SON OLAYLAR OLMADI'

Görüntülerde yaşlı kadının Yıldırım'a, "Seçimi yeniden yapmasanız olmaz mıydı? Size yakışmadı. Sizi seviyoruz ama bu son olaylar olmadı" dediği görüldü.

'BENİM KARARIM DEĞİL YSK'NİN KARARI'

Yıldırım'ın ise YSK'nin bu kararına tepki gösteren seçmene, "Benim kararım değil YSK'nin kararı" yanıtını verdiği ekranlara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki bir ziyareti sırasında yaşlı bir kadın tarafından tepkiyle karşılandı. Yaşlı kadın, Yıldırım'a YSK'nın seçimleri iptal etmesini kast ederek "Size yakışmadı" dedi. pic.twitter.com/QOvjFvLGaz — Deniz Demir 🇹🇷 (@demirdenizchp) May 18, 2019

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