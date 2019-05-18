CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımına “19 Mayıs’ın 100. yılında O’nun yolunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” notunu da düştü.
19 Mayıs’ın 100. yılında O’nun yolunda… 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/I9Grfoq4mO— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 18, 2019
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