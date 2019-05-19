Soylu: Yönetilecek İstanbul'dur, bu rövanşizm aklı Türkiye'ye kaybettirir

Soylu, Çaykara Derneği'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir iddianın peşinde olduğunu, bu iddiasını devam ettirdiğini, kararlarını da o istikamette aldığını söyledi.
Soylu, Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana ilk kez büyük fırsat yakaladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bu fırsatı yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 17 yıllık serüveninde elde ettiği en büyük avantaj, karar verme süreçlerinde cesaretli adım atabilme kabiliyetidir. Benim için sert konuşuyor diyorlar ama benim sert konuştuğum, uyuşturucu ve teröre karşıdır. Biz bunu bu şekilde ortaya koymazsak Doğu ve Güneydoğu'yu tahakküm altına alırlar. Şu an dağlardaki terörist sayısı 700'ün altına düştü. Terör örgütünün yurt içindeki kabiliyeti tamamen daraldı. Bu arada, hem FETÖ hem de DEAŞ ile mücadele ediyoruz. 2.5 yıldır teröristleri ikna edebilmek için bin terörist ailesi ile görüşüyoruz. Daha bugün 2'si, Siirt'te ailelerinin ikna etmesiyle geldi teslim oldu, sayımız şu an 90'a çıktı. Yılbaşından bu yana 90 teröristi ikna ederek adalete teslim ettik."
Soylu, İstanbul'daki seçimin yenilenmesiyle ilgili endişeleri olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"İstanbul seçimi, verdiği siyasi kavganın uç vereceği bir seçim olarak nitelendirilir ve bu devam ederse, seçimden sonra meşruiyete yönelik bir kavgaya yönelirse, ben bundan ülkem adına endişe ederim. İstanbul seçimi ideolojik olarak bir kavganın devamı olursa ben bundan da endişe ederim, ben bunun ucunu görüyorum. Şu saldırılarda görüyorum. Binali ağabey geçen akşam bir yere gitti, onun orada oturma hakkı yok mu? İstanbul'da bunca yıldır kimsenin hayat tarzına müdehale oldu mu? Yok böyle bir şey. Demek ki burada hesap başka, ben bundan endişe ediyorum ve çekiniyorum. Ülkem adına endişe ediyorum. Binali Bey yıllardır bu ülkeye hizmet ediyor, söyleyin diğer aday ne yapmış?
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