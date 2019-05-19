19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlanıyor

© AA / Volkan Furuncu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk

© AA / Rusya parlamentosundan 19 Mayıs mesajı

Bugün, 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelemizin 100. yılını idrak ediyoruz.

100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşünde ve bağımsız devletimizin duruşunda bize ilham kaynağı olmuştur.

Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan Cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır.

Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen, kendine, ülkesine ve insanlığa sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz.

Son nefesimize kadar ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz.

19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde, sizi, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

© AA / Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri Samsun'da başladı.

Onur Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, "Kuruluşa ve kurtuluşa giden ilk adımın atıldığı Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı iftiharla kutluyoruz" dedi. Törenin ardından, Atatürk'ün Samsun'da ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'ndeki programa geçildi. Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi kapsamında İstanbul'dan 16 Mayıs'ta yola çıkan yelkenliler su takı ile karşılandı.

Bu arada Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde de tören düzenlendi. Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.