Kars'ta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın cesedi bulundu

Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'kurbağa adam' ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı.

© AA / AFAD Kars'ta 3 yaşındaki çocuk kayboldu

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki Atak adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

Nurcan Sade'nin cesedinin bulunduğu noktanın, köye 4 kilometre uzaklıkta, daha önce eteğinin bulunduğu yer olduğu açıklandı.

Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için 8 gündür sürdürülen çalışmalarda minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabı ise 15 kilometre uzakta dere kenarında bulunmuştu.