Erdoğan, Samsun'da konuştu: Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki 19 Mayıs töreni öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile tokalaştı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından ardından Perinçek, Karamollaoğlu ve Destici'nin de katılımıyla verilen 'birlik pozu' da törene damga vurdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'da Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli katıldı.

Erdoğan törenden önce Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. © AA /

Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli © AA / 1 / 2 © AA / Erdoğan törenden önce Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

Törende konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

© İHA / YUNUS EMRE KARTAL 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlanıyor

* Bugün, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi 100. yıl etkinliğine başlıyoruz.

* Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzemek gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar.

* Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz. 2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk.

* Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu, uluslararası piyasalarda aleyhimizde oluşturulan havayı, gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz.

* Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ta işgale boyun eğenlere, çareyi mandada arayanlara itibar etmeden sadece Hakk'a ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse, biz de aynı şekilde hareket ediyoruz.