'Türkiye ile Rusya, Atatürk ile Lenin’in 100 yıl önce yaptığı gibi, güçlerini tehditlere karşı birleştirdi'

Tarihçi Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e demecinde, Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk ile Sovyet lideri Lenin güçlerini nasıl birleştirdiyse bugün de Türkiye ile Rusya’nın ortak tehditlere karşı elbirliği yaptığını söyledi.

Atatürk’ün Kurtuluş mücadelesini Samsun’da başlatışının 100. yıl dönümüne ilişkin Sputnik’e demeç veren tarihçi Mehmet Perinçek, "19 Mayıs, Türk milletinin olabilecek en güç koşullardayken, işgal altındayken bağımsızlığa duyduğu arzuyu ortaya koymuş olan bir tarihtir" saptaması yaparak şöyle devam etti:

"Bu tarih, Rusya-Türkiye ilişkilerinde de önemli bir rol oynamıştır. O dönem, eski savaşlar defteri kapanmış işbirliği yolu açılmış, temeli atılmıştı. Bu tarih bugün de ülkemizin, karşısında duran zorluklara karşı koyma kararlılığını sembolize eder."

"Türk milletinin bu önemli tarih ve olaylardan çıkardığı gücü, bugün de Suriye ve Doğu Akdeniz’de ABD’nin kışkırtmalarıyla ortaya çıkan tehditlerle mücadelede seferber olmak için kullanıyoruz" değerlendirmesini yapan Perinçek, Kurtuluş Savaşı döneminde SSCB lideri Vladimir Lenin’in Atatürk’e verdiği desteğe gönderme yaparak şunları söyledi:

"Türkiye ileRusya, Atatürk ile Lenin arasındaki ilişkileri örnek alarak, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi ortak tehditlere karşı el ele seferber olmuştur."