Oktay, yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı'na konuk olacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanım Yardımcısı Fuat Oktay yarın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidecek. Ukrayna'de seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı seçilen Vladimir Zelenskiy’in yarın düzenlenecek göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek.

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Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek Oktay-Zelenskiy görüşmesinde Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay, ayrıca, törene katılan ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.