Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'da Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul ederek katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da MYK da düzenledi.

MYK sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Tatil yok, sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız" mesajını verdi.

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İstanbul Büyükşehir seçimini kazanan ama AK Parti'nin itirazları sonrası YSK tarafından mazbatası elinden alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşlik ettiği CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Kapalı kapılar ardında adaletin terazisiyle oynadılar. Adaletin terazisini yeniden düzgün hale getirmek milletin iradesine bağlı. Tatil yok, sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı haklı olduğu koltuğa oturtacağız. Sandığa gideceğiz ve demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Milli iradeye yapılan darbeye dur dememiz gerekiyor."

Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eşgenel Başkanı Pervin Buldan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefon ile aradı.

Kılıçdaroğlu, 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılını yaşamanın onur ve mutluluğunu paylaştığı' siyasi parti liderlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.