Yıldırım seçim gecesi yaşanan 'en büyük hileyi' açıkladı

"Bunu nereden anlıyoruz? O gün gelen şikayetlerden. O gün bize şikayet edenler oldu; bilebildiklerimizi düzelttirdik. Şimdi sandıklar kapanıyor, oylar sayılıyor. Diyelim ki o sandıkta 300-350 py pusulası var; 250 tanesi kullanılmış, bunun 240 tanesi de geçerli. 10 tanesi geçersiz. Geriye kaç tane boş pusula kalması lazım? Sayıyorlar; 60 çıkıyor, 65 çıkıyor. Peki nasıl oluyor bu? Gündüz vermedikleri oy pusulaları fazla çıkıyor. Bu sefer düzeltmeleri lazım, düzeltmeden de teslim edemiyorlar torbayı. Aralarında diyorlar ki boşlardan fazla olanları ayırıp iptallerin arasına koyuyorlar. Torbayı bağlayıp gönderiyorlar. İptalleri tekrar çıkınca boş çıkıyor; iptal oy niye boş çıksın? Adam ya üç tanesine kızar hepsine basar veya oraya bir şey yazar iptale götürür."
Vatandaşlarımız sordu, bizler de cevapladık. Akıllarında kalan soruları gidermek için yapılan usulsüzlükleri tane tane anlattık. 23 Haziran için bıkmadan usanmadan tüm merak edilenleri anlatmaya devam edeceğiz. Her şey güzel İstanbul’uzumun akıbeti için.— Binali Yıldırım (@BY) May 18, 2019
📍Avcılar pic.twitter.com/muLxbi9bxy
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