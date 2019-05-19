Yıldırım seçim gecesi yaşanan 'en büyük hileyi' açıkladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım, 31 Mart günü ‘AK Partiliye benzeyen seçmenlere’ İBB adayı için oy kullanmamaları için pusula verilmediğini öne sürdü. Bu durumu o gün gelen şikayetlerle tespit ettiklerini kaydeden Yıldırım, 31 Mart seçimi gecesi sandıklardaki oyların merkezlere teslimi sona ermeksizin yaptığı 'Kazandık' açıklamasında bulunmuştu.

Avcılar’da seçmenleriyle bir araya gelen Yıldırım, “Seçim günü olan en büyük şey hile veya yolsuzluk; üç pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Hepsini değil! Bakıyor seçmene; diyelim ki AK Parti adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor” dedi. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu nereden anlıyoruz? O gün gelen şikayetlerden. O gün bize şikayet edenler oldu; bilebildiklerimizi düzelttirdik. Şimdi sandıklar kapanıyor, oylar sayılıyor. Diyelim ki o sandıkta 300-350 py pusulası var; 250 tanesi kullanılmış, bunun 240 tanesi de geçerli. 10 tanesi geçersiz. Geriye kaç tane boş pusula kalması lazım? Sayıyorlar; 60 çıkıyor, 65 çıkıyor. Peki nasıl oluyor bu? Gündüz vermedikleri oy pusulaları fazla çıkıyor. Bu sefer düzeltmeleri lazım, düzeltmeden de teslim edemiyorlar torbayı. Aralarında diyorlar ki boşlardan fazla olanları ayırıp iptallerin arasına koyuyorlar. Torbayı bağlayıp gönderiyorlar. İptalleri tekrar çıkınca boş çıkıyor; iptal oy niye boş çıksın? Adam ya üç tanesine kızar hepsine basar veya oraya bir şey yazar iptale götürür."

Vatandaşlarımız sordu, bizler de cevapladık. Akıllarında kalan soruları gidermek için yapılan usulsüzlükleri tane tane anlattık. 23 Haziran için bıkmadan usanmadan tüm merak edilenleri anlatmaya devam edeceğiz. Her şey güzel İstanbul’uzumun akıbeti için.



📍Avcılar pic.twitter.com/muLxbi9bxy — Binali Yıldırım (@BY) May 18, 2019

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