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23:28 19 Mayıs 2019
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençler ve sporcularla iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programı sonrası konuştu.

    Erdoğan: Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her milletin hedefi, davası uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır." dedi.

    Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri kapsamında Samsun TÜYAP Fuar Merkezi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi. 

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    "Gönül coğrafyamızın genç yüreklerine Türkistan'dan Suriye'ye, Arakan'dan Bosna'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerimize buradan sevgilerimi iletiyorum." diyen Erdoğan, iftar programında genç sporcular ile 81 vilayetten 19 Mayıs coşkusunu paylaşmak için bir araya gelen gençlerin bayramını tebrik etti.  

    Milli gün vesilesiyle gençlerle olmaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade eden Erdoğan, "Karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken ülkemizin aydınlık yarınlarını görüyor ve ümitvar oluyorum. Sizlerin heyecanı, enerjisi, sizlerin dinamizmi ve coşkusu bize hep mutluluk verdi, her alanda daha güzel, daha büyük hizmetler için çalışma azmi aşıladı. Sizlerin geleceğe dair umutları, beklentileri, 82 milyonun emanetini taşıyan şahsıma vatanımızın bekası için daha fazla mücadele etme gücü verdi." diye konuştu.

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    Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatının her safhasında daima gençlere daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için gayret ettiklerini dile getirerek şöyle devam etti: "Zorluklar karşısında yılmadık, saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Belediye başkanlığında, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında, üstlendiğimiz her görevde sizi kimliğini taşımaktan, vatandaşı olmaktan iftihar duyacağınız bir ülkede yaşatmak için ter döktük. Bize ecdadımızın ve şehitlerimizin emaneti olan bu vatana gerektiğinde canını ortaya koyarak sahip çıkan milletimizi hak ettiği konuma getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Milli iradeye kasteden elleri işte bu salondaki gibi ümitlerini bize bağlamış gençlerimizden aldığımız özgüvenle hezimete uğrattık."

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarın ardından gençlerin soruları cevapladı.
    Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmediklerini aynı zamanda 82 milyonun kardeşliğini ve muhabbetini de büyüttüklerini dile getiren Erdoğan, "Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Uzun yıllar fetret dönemi yaşayan bu ülkeyi Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarıyla bu sayede tanıştırdık. İnşallah bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin emanetini asla yere düşürmeyecek, büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

    "Sevgili gençler bugün gururluyuz, coşkuluyuz." ifadesini kullanan Erdoğan, bugün milletçe tarihin en önemli yıl dönümlerinden birine hep birlikte şahitlik ettiklerini vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 82 milyon vatandaş ile coşkuyla, sevinçle kutladıklarına işaret ederek "İstiklal Harbi'mizin meşalesinin yakılışının tüm ülke sathında mücadele sancağının açılışının 100'üncü seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl yediden yetmişe bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Bandırma Vapuru'ndaki yol arkadaşlarını rahmetle yad eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstiklal Harbi'mizin öncülerini evvela Samsun'da, ardından Havza, Amasya, Erzurum, Sivas'ta muhabbetle kucaklayan tüm kahramanlara Rabb'imden rahmet diliyorum. Kurtuluş Savaşı'mız başta olmak üzere Balkan Harbi'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Yemen'de, şanlı Medine Müdafaası'nda, Galiçya'da şehit olan her bir askerimizi minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde Kore'de, Kıbrıs'ta ve 34 yıllık terörle mücadele sürecinde gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." 

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.
    © AA / Serhat Çağdaş
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    Vatanın bekası uğrunda şehadeti göze alan gazileri de şükranla selamlayan Erdoğan, hayatta olanlara hayırlı ve sağlıklı ömür temenni etti. 

    Erdoğan, "Rabb'im hepsinden razı olsun. Kabirlerini bir nur bahçesi, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum. Ramazan ayı ve bu ayın içinde bulunan bin aydan hayırlı Kadir Gecesi hürmetine Alemlerin Rabbi'nden dualarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

    Tarihin milletler için zaferlerden ve hezimetlerden ders çıkarılan bir ibret vesikası, aynı zamanda toplumlar için geleceğin pusulası olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız, daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız." dedi.

    Tarih bilinci, tarihi şuuru olmayan milletlerin geleceğinin de karanlık olduğunu ifade eden Erdoğan, kendi mazisine bigane kalanların, geçmişlerini ihmal ve inkar edenlerin tıpkı kuru yaprak misali esen rüzgarın yönüne göre sağa sola savrulmaktan kurtulamayacağını söyledi.

    Erdoğan, "Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlerde tarihi bir mirasın büyüttüğü, beslediği, bugünlere getirdiği bir milletiz, öyle olmak zorundayız. Şair öyle diyor, 'Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.' Biz böyle bir milletiz. Bunun için her fırsatta 'kökü mazide bir ati' diyoruz. Mazimizden ilham alarak daha kararlı, daha sağlam şekilde geleceğimizi inşa etmekten bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Sporcu gençlerden artık olimpiyat madalyaları beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Artık dünya şampiyonlukları bize yetmiyor, olimpiyatlar, bunu bekliyoruz." dedi. 

    Bir dönem unutturulan, insanların hafızasından silinmek istenen şanlı tarihin önemli günlerini yeniden diriltmeye çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Anadolu kapılarını milletimize açan Malazgirt destanını işte bunun için manasına uygun şekilde yeniden kutluyoruz. Tarih kitaplarının tozlu sayfalarına mahkum edilen Kut'ül Amare zaferimizi bunun için tekrar yad ettik. Sarıkamış felaketinde ecdadımızın verdiği mücadeleyi bunun için her sene siz gençlerimizle hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Asrın en büyük zaferlerinden birinin yazıldığı Çanakkale şehitliklerimizi bu hassasiyetle bakımsızlıktan kurtardık, yeniden imar ve ihya ettik. 15 Temmuz demokrasi mücadelemize yine bu anlayışla millet olarak sahip çıkıyoruz." 

    Bugün de tarih şuurunun bir sembolü olarak burada, Samsun'da bulunduklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "Milletimizin makus talihinin değiştiği bu müstesna günü siz gençlerimizin heyecanıyla, sizlerin iştirakiyle taçlandırmamızın sebebi de yine aynıdır. Buradaki her bir kardeşimin kutlu bir emanet gibi 19 Mayıs'ta verilen mesajı son nefesine kadar taşıyıp gelecek kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum. Sevgili genç kardeşlerim, unutmayın her milletin bir hedefi, davası uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır."

    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda milletin kollarına vurulan prangaları tek tek parçaladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Saldırılar ne kadar büyük olursa olsun, hasımlarımız ne kadar güçlü olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine dair inancı hamdolsun 82 milyonun tüm fertlerine kazandırdık. Şayet bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde ve dünyada kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir. Şayet bugün dünya 5'ten büyüktür gerçeğini cesaretle dillendiren bir Türkiye varsa bu son 17 senede sağlanan özgüvenin eseridir. Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır.

    © AA /
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    Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa bu ekonomiyle beraber diplomaside de imza attığımız zaferlerin meyvesidir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin bu kazanımlarının tamamı sizlere aittir, sizlere emanettir. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiyesi'ni birlikte inşa edeceğiz. 2053 ve 2071 Türkiyesi'nin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071'de Malazgirt'te 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yükseltilen mücadele sancağını istikbale sizler hazırlayacaksınız. Türkiye'ye hizmet bayrağını sizler devralacak ve 19 Mayıs ruhuyla inşallah daha ileri götüreceksiniz. Şairin o güzel ifadesiyle söyleyecek olursak, sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Evet siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir."

    İftar programına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Türkiye
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