Rabia Naz'ın ölümünü araştıran Metin Cihan ifadeye çağrıldı

ifade vermek üzere emniyete çağrıldım. hakkımda şikayet varmış. basın-yayın suçu dediler. detayları bilmiyorum. yarın sabah ifade vermeye gideceğim. sonrasında bilgilendiririm.— metin cihan (@metcihan) May 19, 2019
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünü gündeme getirerek araştıran Metin Cihan ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.
ifade vermek üzere emniyete çağrıldım. hakkımda şikayet varmış. basın-yayın suçu dediler. detayları bilmiyorum. yarın sabah ifade vermeye gideceğim. sonrasında bilgilendiririm.— metin cihan (@metcihan) May 19, 2019
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