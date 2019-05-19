Rabia Naz'ın ölümünü araştıran Metin Cihan ifadeye çağrıldı

DHA Rabia Naz dosyasına erişim yasağı getirildi

ifade vermek üzere emniyete çağrıldım. hakkımda şikayet varmış. basın-yayın suçu dediler. detayları bilmiyorum. yarın sabah ifade vermeye gideceğim. sonrasında bilgilendiririm. — metin cihan (@metcihan) May 19, 2019

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan ve ifadeye neden çağrıldığına ilişkin bilgisinin olmadığını ifade eden Cihan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanı: "Polisler adresime gelmişler yoktum. 'Hemen gelmesi lazım' demişler.Basın yayın suçu sözcüklerini ifade etmişler. Bunların ne anlama geldiğini çok da iyi kestiremiyorum şu anda. Hakkımda bir şikayet olabilir Şaban Vatan'a olduğu gibi. Olayla ilgili isimleri geçen eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli şikayetçi olmuş olabilir. İkinci ihtimal; son dönemlerde sosyal medya üzerinden saldırılara uğramıştım. Yıllar öncesinin tweetlerinden angajman yaratmaya çalışıyorlardı.Ama onların saldırısındaki bağlamda yine Rabia Naz'dı. Ben hiç tweet silmeyen biriyim o yüzden bu anlamda hiç endişem yok. Durum bu ve hiçbir bilgi yok şu anda."

​