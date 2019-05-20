Kayıt
01:36 20 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İYİ Parti lideri Meral Akşener Mersin mitinginde

    İYİ Parti'den 19 Mayıs bildirgesi: Gün, Türkiye'yi uçuruma sürükleyenlere inat birlik olma günüdür

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 75

    İYİ Parti 19 Mayıs Bildirgesi'nde, "Türkiye'yi 21'inci yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak, Türk siyasetçisinin görevi, bizim de boynumuzun borcudur. Bu uğurda atılacak bütün adımlara güç katar, aksi durumda çelik bir iradeyle karşısında oluruz." ifadeleri kullanıldı. Bildirgede, ''Gün, Türkiye'yi uçuruma sürükleyenlere inat, birlik olma günüdür. Gün, yeniden millet iradesi, yeniden milli hakimiyet ve yeniden hürriyet günüdür'' denildi.

    İYİ Parti tarafından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla bildirge yayımlandı. Bugünün, Kurtuluş Savaşı için atılan ilk adımın 100. yıl dönümü olduğu hatırlatılan bildirgede, Türk milletinin Cumhuriyetle vücut bulan varoluş kavgasından çıkarılması gereken dersler bulunduğuna işaret edildi.

    © İHA / YUNUS EMRE KARTAL
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlanıyor

    Her tür haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı hakkın ve hukukun sahipsiz, milletin de çaresiz olmadığını haykırmak üzere Samsun'da bulunulduğu aktarılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

    'TÜRK MİLLETİNİN İSTİKBALİNE YÖNELMİŞ TECAVÜZ, BUGÜN MİLLİ İRADEYE VURULAN DARBEYLE TEKRARLANMAK İSTENMEKTEDİR'

    - Partimizin Genel İdare Kurulu ve milletvekilleri toplantısının Samsun'da yapılması, sıradan bir kararın sonucu değildir. Bu karar, 100 yıl önceki sevdanın, kararlılığın ve mücadele gücünün asil bir tezahürüdür. Türkiye ve Türk milleti, 100 yıl sonra bir kez daha dahili ve harici bedhahların iş birliği, hesap ve taarruzuyla karşı karşıyadır. Büyük Türk milletinin istikbaline ve mukaddesatına, tankla, topla, tüfekle yönelmiş tecavüz, bugün yine benzer şekilde milli iradeye vurulan darbeyle tekrarlanmak istenmektedir. Bu yönüyle bakıldığında, durumdan vazife çıkarmak ve vaziyet almak kaçınılmazdır. İşte bu sebeple burada gerçekleştirdiğimiz toplantı, Havza bildirisi, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongrelerinin devamı niteliğindedir. Bu toplantı, bıçak kemiğe dayandığında, şartlar ne kadar ağır olursa olsun gerektiğinde binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı bulacağımızın delilidir.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

    - İYİ Parti, dış politikada ihtiyatı elden bırakmayan adımlara destek olacaktır ancak maceraperest adımlara asla yeşil ışık yakmayacaktır. İYİ Parti, ülke gerçeklerinin ve harici bedhahların, Türkiye üzerine yaptıkları planların, bir iç siyaset malzemesi olmasına karşıdır. Geçmişte acı tecrübeler yaşatan 'süreç' tuzaklarına bir daha düşülmemesi gerektiğini hatırlatmaya devam edilecektir. Bir iktidarın öncelikli görevi olup bitenlerden sızlanmak değil, çözüm üretmek ve aynı zamanda siyasetin tüm unsurlarını bir araya getirerek, ortak bir dil, ortak bir duruş sergilenmesine öncülük etmektir. İYİ Parti bu noktadaki tarihi sorumluluğunun farkındadır. Güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Türkiye'yi 21'inci yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak, Türk siyasetçisinin görevi, bizim de boynumuzun borcudur. Bu uğurda atılacak bütün adımlara güç katar, aksi durumda çelik bir iradeyle karşısında oluruz.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Okan Özer
    Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye

    'GÜN, YENİDEN HÜRRİYET GÜNÜDÜR'

    - Bu bildirge, Türkiye'yi zayıf düşürmek için planlanan oyunlarla yaralanan devlet geleneğimizin, darbe alan demokrasimizin, ehil olmayan ellerde kötüye giden ekonomimizin yeniden ayağa kaldırılması için göreve hazır olduğunun, üzerine düşen sorumluluğun da farkında olduğunun ilanıdır. Büyük Türk milleti, ant olsun ki demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Gün, darbeye karşı, hukuk ve demokrasi saflarında buluşma, Türkiye'yi uçuruma sürükleyenlere inat, birlik olma günüdür. Gün, yeniden millet iradesi, yeniden milli hakimiyet ve yeniden hürriyet günüdür.

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Seçilme yaşını 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz
    İstanbul'da öğrenci akbili 40 TL'ye indi, 19 Mayıs ve bayramda ulaşım herkese ücretsiz
    Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı
    Etiketler:
    Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, İYİ Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü, seferler tekrar başlayabilir
    Karikatür
    ABD, Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı
    İnfografik
    ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin planının detayları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet