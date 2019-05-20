İstanbul Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları sokaklara çıktı.

© AA / Orhan Akkanat 19 Mayıs'ta şampiyon Galatasaray

Cumhuriyet'in haberine göre, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.

Şampiyonluk turu atan Galatasaray taraftarlarına saldırı: 2 gözaltı https://t.co/yDJai70VaA pic.twitter.com/VDhe9up4he — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2019

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