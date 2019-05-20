Bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak taciz şüphelisine tepki gösterdi. Bu sırada öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı.
Taciz olayına tepki gösteren ve "Küçücük çocuk o, küçüçük çocuk. Allah belanı versin senin" diyen kadının terlikle defalarca vurduğu ve sigara içip rahat tavırları ile dikkat çeken Salih S., ihbarla mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Çocuk tacizi şüphelisini terlikle dövüp, polise teslim ettiler https://t.co/UkQosq6MYH pic.twitter.com/UWdKE0iX3L— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 20, 2019
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