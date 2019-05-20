Sözcü: FETÖ sanığına 'İmamoğlu ve Çerçioğlu'nun FETÖ'cü olduğunu söyle' diyen gazetecinin diploması sahte

Cezaevinde bulunan FETÖ sanığına, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu için 'FETÖ'cü demesi' yönününde telkinde bulunduğu iddia edilen gazetecinin, diplomasının sahte olduğu ileri sürüldü.

Sözcü'de Ali Ekber Ertürk'ün imzasıyla yayımlanan haberde "Cezaevinde bulunan FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ile görüşüp Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 'FETÖ'cü olduklarını söylemesi' yönünde telkinde bulunmakla suçlanan gazeteci Serhan Seyhan'ın sahte diploma düzenlediğine ilişkin belge ortaya çıktı" dendi.

Haber şöyle devam etti:

‘ÖYLE BİR BÖLÜM YOK'

"Serhan Seyhan, CHP'ye yakın olduğu 2010'da, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir ihaleye katıldı. İhaleye katılım belgeleri arasında yer alan 'Selçuk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği' bilgisini belediye, Selçuk Üniversitesi'ne sordu.

Dönemin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat İnal tarafından Belediye'ye gönderilen 13.12.2010 tarihli cevap yazısında 'Fakültemizden 16.06.2006 tarihinde mezun olduğu belirtilen Serhan Seyhan adında bir öğrenciye kayıtlarımız tetkiki sonucunda rastlanılmamış olup Yazılım Mühendisliği bölümümüz öğrenime hiç açılmamıştır. Serhan Seyhan'ın biriminize ibraz ettiği diploma, fakültemize ait değildir. Diploma üzerindeki Dekan ve Rektör adı kullanılmış ancak imzalar tamamen sahte olarak düzenlenmiştir' denildi.

İhaleyi kazanamayan Serhan Seyhan, bu konuyla ilgili yargılandı ve ceza aldı."