Ahmet Hakan: Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi?

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Melih Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısına "AK Parti ve Binali Yıldırım ne yapıyor? Şunu yapıyor: HDP’ye oy vermiş seçmenin gönlünü kazanmak için taktikler, stratejiler, politikalar geliştirerek... Bunun üzerine üzerine gidiyor. Malum 1 tanecik oy bile çok mühim" ifadesiyle başladı.
Hakan şöyle devam etti:
Şunu yapıyor:
Ekrem İmamoğlu’na HDP üzerinden hiç durmadan saldırıyor, saldırıyor.
Asla saldırmalara doyamıyor.
Ve HDP’den gelebilecek oyları kaçırtıyor.
Bu durumda...
İki ihtimal var:
BİRİNCİ İHTİMAL: Ya Melih Gökçek, akılsızca bir strateji sürdürdüğünün farkında bile değil.
İKİNCİ İHTİMAL: Ya da Melih Gökçek, İmamoğlu’nun kazanmasını arzu eden kripto bir Ekrem İmamoğlu’cu...
Birinci ihtimal geçerliyse fena...
İkinci ihtimal geçerliyse daha da fena."
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