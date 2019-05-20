Ahmet Hakan: Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımları değerlendirdi ve "Melih Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi?" diye sordu.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Melih Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısına "AK Parti ve Binali Yıldırım ne yapıyor? Şunu yapıyor: HDP’ye oy vermiş seçmenin gönlünü kazanmak için taktikler, stratejiler, politikalar geliştirerek... Bunun üzerine üzerine gidiyor. Malum 1 tanecik oy bile çok mühim" ifadesiyle başladı.

Hakan şöyle devam etti:

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"Peki bizim Melih Gökçek, Twitter’da ne yapıyor?

Şunu yapıyor:

Ekrem İmamoğlu’na HDP üzerinden hiç durmadan saldırıyor, saldırıyor.

Asla saldırmalara doyamıyor.

Ve HDP’den gelebilecek oyları kaçırtıyor.

Bu durumda...

İki ihtimal var:

BİRİNCİ İHTİMAL: Ya Melih Gökçek, akılsızca bir strateji sürdürdüğünün farkında bile değil.

İKİNCİ İHTİMAL: Ya da Melih Gökçek, İmamoğlu’nun kazanmasını arzu eden kripto bir Ekrem İmamoğlu’cu...

Birinci ihtimal geçerliyse fena...

İkinci ihtimal geçerliyse daha da fena."