ASD Başkanı Sarıbekir: Üniversiteye gidip 2-3 bin TL'ye razı oluyorlar, 6 bin TL'ye ara eleman bulamıyoruz

Sektör temsilcileri, ara eleman ve teknik personelde karşılaştıkları büyük sıkıntıları zaman zaman yüksek sesle dile getiriyor.
Türkiye gazetesinden Fikret Çengel'in haberine göre, ambalaj sanayicileri 6 bin TL maaşla usta bulmakta zorluk çekiyor.
'OLUMSUZ ALGI VAR'
Okullara bakış açısının değiştirilmesi ve bunun topluma iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Sarıbekir "Meslek liselerine karşı sebepsiz bir olumsuz algı var. Sanki daha başarısız öğrencilerin tercih ettiği okullar gibi... Oysa diploma alıp işsiz kalmak veya hakkının çok altında kazanmak da var. Askerliği daha az yapması için bile üniversiteye gidenler var! Toplum bu konuda bilinçlendirilmeli. İki şey yapmalıyız. Çocukları meslek lisesinde okumaya ikna etmek. Ve oradan mezun olduktan sonra çalışacakları yerin iyi bir yer olduğu, üniversiteye gitmenin her şey olmadığını anlatmak. İleride iyi maaşla işe gireceklerini bilsinler" diye konuştu.
Sarıbekir, sektörlerinde kalifiye personele yönelik sektörel eğitim ihtiyaçlarının tek bir çatı altında toplanması amacıyla 2014 yılında Ambalaj Akademisi'ni kurduklarını söyledi.
Sarıbekir, "Akademide, birçok şirketin ihtiyacını karşılayacak teknik eğitimler veriyoruz. Silivri Anadolu Endüstri Meslek Lisesinde de iki atölye yaptık. Şimdi bir yer daha yapıyoruz. Okulun hamisi olduk. Gençleri teşvik ediyoruz. 'Mesela meslek lisesinden mezun olan çocuk işe girdiğinde, brüt maaşının tamamını alsın' gibi maddeler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)