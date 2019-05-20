İstanbul'da Suriyelilere özel mezar alanı

Suriyeliler için Kilyos Mezarlığı'nın bir bölümü ile Hekimbaşı Mezarlığı'nın bir bölümü tahsis edildi.
Sözcü gazetesinden Fatma Vurgun'un haberine göre, buraya defnedilen Suriyelilerin mezar taşlarındaki 'isim, soyisim, doğum ve ölüm yeri' gibi bilgilendirme açıklamaları Arapça. Tarihler ise miladi takvime göre yazılı.
5 MİLYON SURİYELİDEN 600 BİNİ İSTANBUL'DA
Son verilerine göre, İstanbul'da bulunan Suriyelilerin yüzde 86'sı Avrupa yakasında, yüzde 14'ü ise Anadolu yakasında yaşıyor.
Aralık 2017 tarihi itibarıyla dünya genelinde en fazla Suriyeli, yüzde 54'le Türkiye'de yaşıyor. Lübnan yüzde 18'le ikinci sırada yer alıyor. Bunu yüzde 11 Ürdün, yüzde 11 Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 4'le Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve yüzde 2'yle Mısır izledi.
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