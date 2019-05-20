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    Andrey Karlov

    Karlov suikastı sanığının avukatına FETÖ'den iddianame

    © AA /
    Türkiye
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı sanıklarından Salih Yılmaz'ın avukatı Erdem Semih Yıldız hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı sanıklarından Salih Yılmaz'ın avukatı Erdem Semih Yıldız hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

    © AA / Sefa Karacan
    Moskova'da Uluslararası Andrey Karlov Vakfı'nın ofisi törenle açıldı
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespiti üzerine Yıldız hakkında soruşturma başlattı. Hakkındaki soruşturmadan haberdar olan ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen Yıldız, başkentteki restoranda gözaltına alındı.

    Şüpheli Yıldız'ın "Yasins" kullanıcı adıyla 13 Kasım 2015 ile 11 Şubat 2016 arasında ByLock'u kullandığı, çok sayıda mesaj ve mail gönderdiği, örgüt üyelerinin bulunduğu "ali06" ve "persembe" isimli iki ByLock grubuna kaydolduğu tespit edildi. 

     Yıldız'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mahkeme kararıyla "Hasan" olan adını "Erdem Semih" olarak değiştirdiği belirlendi. Ayrıca Yıldız'ın resmi kayıtlardaki ikametgahında oturmadığı, olası fiziki takipten kurtulmak için farklı adreste kaldığı ortaya çıktı. 

    FETÖ'nün kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde okuduğu, üniversitenin yurdunda kaldığı ve burs aldığı belirlenen Yıldız'ın, Bank Asya'da hesabının olduğu tespit edildi. 

    'PATIR PATIR DÖKÜLÜYORUZ'

    Yıldız'ın, Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi avukat Emine Kurt Tuğcu ile WhatsApp'tan mesajlaştığı ve yurt dışına kaçmakla ilgili görüştükleri belirlendi.

    Andrey Karlov
    © AA /
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    Tuğcu ile Yıldız arasındaki 3 Şubat 2019 tarihli yazışmada şu ifadeler yer aldı: 

    "Erdem Semih Yıldız: Bugün mü yolculuk?

    Emine Kurt Tuğcu: Evet ablacım.

    Yıldız: Ben de geleceğim o tarafa. Artık orada görüşürüz.

    Tuğcu: Ne zaman?

    Yıldız: En kısa sürede, şakası yok, durum ciddi.

    Tuğcu: Ne oldu, yeni gelişme mi var? 

    Yıldız: Id tutanağı var, biraz da zorlasalar tanık da çıkar.

    Tuğcu: Patır patır dökülüyoruz, arayı uzatma, hemen gel.

    Yıldız: Hayırlısı olsun ama bir an önce çık sen ne olur ne olmaz. 

    Yıldız: Ben de işleri toplayıp maddi durumu ayarlayıp düşüneceğim en kısa sürede.

    Tuğcu: İki güne kadar çıkarız inşallah."

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Karlov suikastı davasında eski MİT Rus Masası görevlisi Akalın savunma yaptı
    Şüpheli Yıldız'ın, FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen Selim Biçer'den Yunanistan'da bulunan FETÖ yöneticisi "Zübeyir bey Atina" ismi ile kayıtlı şahsın telefon numarasını aldığı da belirlendi.

    Yıldız'ın Biçer ile yazışmalarında da şu mesajlar yer aldı: 

    "Biçer: Zübeyir beyle görüşün, bana düşen bir husus varsa yardımcı olurum.

    Yıldız: Tamam inşallah, Emine hanımlar yakalandı bu arada. 

    Biçer: Yaa çok üzüldüm, keşke haber verselerdi çıkarırdım. 

    Yıldız:  Çıkarken yaklandılar, nasip işte. 

    Biçer: Rabbim yardımcıları olsun. 

    Yıldız: Dosya da yakalama yoktu, inşallah bırakırlar."

    KARLOV SUİKASTI SANIĞININ AVUKATLIĞINI YAPTI

    Andrey Karlov
    © AA /
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    Ankara Barosu'na 2018'de kayıt yaptıran Yıldız, birçok FETÖ sanığının avukatlığını üstlendi. Yıldız'ın savunmasını üstlendiği isimlerden biri de Andrey Karlov suikastı sanıklarından Salih Yılmaz'dı. Salih Yılmaz'ın Karlov'a yönelik suikast talimatını silsile yoluyla suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'a ileten 'zümre başkanı' konumundaki örgüt üyesi olduğu iddia ediliyor.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı iddianamesine göre, sanık Salih Yılmaz, 2013'ten tutuklandığı 2016'ya kadar örgütün emniyet teşkilatında "zümre başkanlığı" görevini yürüttü. Örgüt içinde "Said" kod adını kullanan Yılmaz, emniyet müdürlüğündeki mahrem yapılanma içinde olduğu ve suikast planlaması içinde bulunduğu iddia edilen sanık Ahmet Kılıçarslan'dan aldığı suikast talimatını Altıntaş'a iletilmek üzere şüpheli Şahin Söğüt'e aktardı.

    Etiketler:
    avukat, büyükelçi, Rusya, FETÖ, Andrey Karlov
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