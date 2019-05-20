Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli'nin de aralarında olduğu 25 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında olduğu 25 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Meclis'e sevk edildi.

© AA / Volkan Furuncu Bahçeli: Kılıçdaroğlu dokunulmazlık için müracaat etsin de alnını karışlayalım

Gelen toplam 44 dosya arasında Kılıçdaroğlu, Temelli ve Buldan'a ait üçer dosya bulunduğu belirtildi.

Son fezlekeler ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı 382 oldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Fezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

“HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş.”