Olçok'tan Erdoğan'a: Hakkımı helal etmiyorum, beni düşürdüğünüz hale bakın

15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu ve AK Parti'nin reklam danışmanı olan eşi Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medyadan kendisine yönelik FETÖ'cü suçlaması yönelten bir hesaba yanıt verirken hükümet üyeleri ve bürokratlara da ağır eleştiriler yöneltti.

Twitter'da '@inallpacino' adlı bir kullanıcı Olçok için, "Nihal Olçok FETÖ’cü olduğu için Erol ağabey onu boşamış bilmeyene söyleyeyim. Kadın oğlunun ölümünden Erol ağabeyi suçluyormuş yakın çevresine durum bu. Hatta kendi ailesinden FETÖ’den tutuklu olanlar var. Yani kadın, katiline aşık olan Özgür Mumcu değil, zaten katillerle aynı safta" dedi.

​Mesaja verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Partili iki hesabı da etiketleyen Olçok, "Yedi sülalesine hakkımı haram ettim. Şerefsiz trol. Adiler sizi. Allah seni pemperişan etsin. Evlatların bile attığın iftiranın hesabını veremesin. Bizi de bu hale getirenler dünyada, ahirette gün yüzü görmesin" ifadelerini kullandı.

yedi sülalesine HAKKIMI HARAM ETTİM. ŞEREFSİZ TROL , ADİLER SİZİ. ALLAH SENİ PEMPERİŞAN ETSİN. EVLATLARIN BİLE ATTIĞIN İFTİRANIN HESABINI VEREMESİN. BİZİ DE BU HALE GETİRENLER DÜNYADA AHİRETTE GÜN YÜZÜ GÖRMESİN. @inallpacino @ankara_kusu @hasandogan @RTErdogan @UstAkilOyunlari pic.twitter.com/WUaL2ItkST — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) 20 мая 2019 г.

​​Olçok, ikinci paylaşımında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi ve şöyle devam etti:

"Şimdi bu sözlerim FETÖ’cü adi terörcülere ve bu milleti, bu teröre bulaştıran bütün hükümet ve bürokratlara… Şimdi ilk defa hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize. Beni düşürdüğünüz hale bakın. Aldanan da birmiş, aldanmayan da."