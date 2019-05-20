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    Genelkurmay çatı davası - Gökhan Sönmezateş

    Erdoğan'a suikast girişiminden yargılanan Sönmezateş: Marmaris dışında hiçbir yer için emir vermedim

    © AA / Merve Semiha Çetin
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi operasyonunun planlayıcısı olduğu öne sürülen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 15 Temmuz'da bir asker olduğunu belirterek, "Emir komuta zinciri içerisinde bir emir aldım ve emir verdim. Görev başarısız oldu, ben bu emirleri vermedim diyemem ki" ifadesini kullandı. Sönmezateş, "Marmaris dışında hiçbir yer için emir vermedim. Yaşanan birçok olayı da tasvip etmiyorum" dedi.

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı davaya devam edildi.

    Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş
    © Fotoğraf : DHA
    Erdoğan'a suikast girişiminden yargılanan Sönmezateş: Görünmeyen kralın emriyle darbe yaptım
    Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planladığı ve yönettiği öne sürülen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş esasa ilişkin savunmasını yaptı.

    Sönmezateş, Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı'na suikast davasında yargılanarak 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını beyan ederek, aynı eylemi nedeniyle hakkında mükerrer yargılama yapıldığını söyledi.

    Çatı davanın sivil sanıklarından Birol Kurubaş ile aralarında geçen bir konuşmayı aktaran Sönmezateş, "Aşağıda bir kulis var, burası bir sahneyse aşağısı da sahne arkası. Bir gün Birol Kurubaş ile konuştum, 'Ben, sizinkiler tarafından tuzağa düşürüldüğümü düşünüyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

    'ERGENEKON VE BALYOZ DÖNEMİNDE DARBE OLSAYDI, BENİM DE GÖREVİM VARDI'

    Ergenekon ve Balyoz döneminde darbe olması halinde kendisine o zaman da görev verileceğini anlatan Sönmezateş, "Ergenekon ve Balyoz döneminde bir darbe olsaydı benim o darbede de görevim vardı. Ama o sepete öyle insanlar atıldı ki masum öyle insanlar mağdur edildi ki sonuca gidilemedi" diye konuştu.

    Gökhan Şahin Sönmezateş
    © AA / Orhan Çiçek
    Sönmezateş: Gerçekleri söyledikçe başıma bir şeyler geliyor
    "Darbeyi neden kabul ettin?" sorusuna cevap veren Sönmezateş, "Ben 15 Temmuz'da bir askerdim. Emir komuta zinciri içerisinde bir emir aldım ve emir verdim. Görev başarısız oldu, ben bu emirleri vermedim diyemem ki. Sorumluluğum vardı, aldım" açıklamasını yaptı.

    Sönmezateş, hakkındaki yurtta sulh konseyi üyeliği suçlamasının doğru olmadığını ve darbenin planlanmasında yer almadığını savunarak, "Ben Marmaris dışında hiçbir yer için emir vermedim. Yaşanan birçok olayı da tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı. 

    Konsey üyesi olarak gösterilen 38 kişinin bir araya gelerek darbe planlaması yapamayacağını ileri süren Sönmezateş, aynı davada yargılandığı bazı sanıkların isimlerini vererek onların FETÖ'cü olmadığını iddia etti.

    'İÇERİDEKİLER DIŞARI, DIŞARIDAKİLER İÇİRE GİRSE BEN YİNE İÇERİDEYİM'

    Gökhan Şahin Sönmezateş
    © AA / Orhan Çiçek
    Sönmezateş: Rus jeti, FETÖ'cülerin değil bir havacı generalin emriyle düşürüldü
    Kendisiyle birlikte Cumhurbaşkanına suikast girişiminin faillerinden eski binbaşı Şükrü Seymen'in 'darbe itirafı' niteliğinde ifade verdiğini hatırlatan Sönmezateş, "Bu devran bir gün değişse içeridekiler dışarı, dışarıdakiler içeri girse ben yine içerideyim" diye konuştu.

    Darbe girişiminden sonra yaşanan ordudan ihraçları eleştiren Sönmezateş, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte Türkiye'nin yön değiştirdiğini ileri sürdü.

    Sönmezateş, Ergenekon ve Balyoz kumpasları sonrası mağdur edilen subayların yerine FETÖ'cü askerlerin terfi ettiğine dair yorumlar hakkında, "Ergenekon-Balyoz sürecinde darbe yapabilecek kişiler tasfiye edildi FETÖ eliyle. Onları yargılayan savcı ve hakimler şimdi içeride. Tasfiyeler sonrası albaylar general oldu, tuğgeneral hiçbir şeydir. Bakın hiç ayırmadan söylüyorum, Ergenekon ve Balyoz süreci olmasaydı Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı" beyanında bulundu.

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    Etiketler:
    Türkiye, Marmaris, Asker, Darbe, FETÖ, Balyoz, Ergenekon, Ankara, 15 Temmuz darbe girişimi, Gökhan Şahin Sönmezateş, Recep Tayyip Erdoğan
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