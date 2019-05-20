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15:39 20 Mayıs 2019
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    Sinan Sertel

    Kazı başkanı yardımcısı 'ağaç kesme tartışmasında' öldürüldü

    © İHA / Yağmur Yıldız
    Türkiye
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    Olmypos Antik Kenti'nde kazı yapan ekipte yer alan arkeolog Sinan Sertel, kazı çalışmalarında çıkan 'ağaç kesme tartışması' sırasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    © AA /
    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    Olay, saat 15.30 sıralarında, Antalya'da Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana geldi.

    Sertel ile bölgede oturduğu belirtilen S.P. isimli kişi arasında Olympos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı.,

    Görgü tanıklarının ifadesine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, Sertel’i göğsünden bıçakladı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekibince hastaneye kaldırılan Sinan Sertel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sertel’in cenazesi Kemer’deki bir özel hastanenin morguna konuldu.

    Şüpheli S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. 

    İlk başta cinayet aleti bıçağı denize attığını öne süren S.P., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu karakoldaki ifadesinde bıçağı ormanlık alana attığını itiraf etti. Jandarma şüphelinin ifadesi doğrultusunda bıçağı buldu. 

    ARKEOLOGLAR DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA 

    Sanat Tarihçisi Sertel’in öldürülmesi ile ilgili olarak Arkeologlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Olympos Antik kentinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesme tartışması sonucu kalbinden bıçaklanarak canice öldürülen Meslektaşımız Arkeolog Sinan Sertel’e Allahtan Rahmet, yakınlarına ve kazı ekibine başsağlığı diliyoruz. Arkeoloji camiasının başı sağolsun. Cenazesi bugün saat 12:00’de Antalya Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır” denildi.

    Ceren Damar
    © Fotoğraf : DHA
    Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyenin arkadaşları: Söz veriyoruz
    'SİNAN'A SAPLANAN BIÇAK CEHALETİN BİLİME SAPLADIĞI BIÇAKTIR'

    Sertel için Antalya Müzesi önünde tören düzenlendi. Sertel’in ay yıldıza sarılmış tabutunun üzerine çok sevdiği Galatasaray forması bırakılırken, gözyaşları sel oldu.

    Törende bir konuşma yapan Kazı Başkanı Prof.Dr. Yelda Uçkan, "Ben bugün öğrencimi, oğlumu, kazının ağabeyini uğurlamak zorundayım. Sinan’a saplanan bıçak, cehaletin bilime sapladığı bıçaktır. O genç bir bilim insanı, ufku, geniş geleceği parlak pırıl pırıl bir insandı. Bu durum bizim üzüntümüzü kat be kat arttırıyor. Üretmeyen insanın, üretene karşı yaptığı bir tavır aslında. Sevgili Sinan, kanın yerde kalmayacak demeyi çok isterdim. Biz ailen olarak senin adını yaşatmak için her şeyi yapacağız, diğerine söz veriyorum" diye konuştu. 

    Sertel için, Antalya Müzesi önünde tören düzenlendi
    © İHA / YAĞMUR YILDIZ
    Sertel için Antalya Müzesi önünde tören düzenlendi

    'TÜRKİYE GELECEĞİN BİLİM İNSANINI KAYBETTİ'

    Kazı Başkan Vekili Arkeolog Orhan Atvur ise Türkiye’de son zamanlarda çok iyi bilim gençleri yetiştiğini belirterek, Sinan’ın da onlardan biri olduğunu söyledi. Atvur, "Bütün kış orada yaşar, bütün yaz orada çalışırdı. Olympos’la o kadar bütünleşmişti ki oranın ağacına, böceğine zarar vermezdi. Benim de oğlumdu, arkadaşımdı, kardeşimdi. Türkiye geleceğin çok parlak bir bilim insanını kaybetti. Durup dururken, yok yere gitti çocuk. Buradaki bütün idarecilerimiz oradaki sorunları biliyorlar. Geçen sene de aynı grup, uyuşturucu alan, hiçbir işe yaramayanlardan bir tanesi, başka birini de öldürdü. Bizim olduğumuz kadar diğer otoritelerin de gayret göstermesi gerekir. Böyle acılar bir daha olmasın. Herkesin sevdiği bir insanı hiç yere kaybettik. Hepimiz çok özleyeceğiz ama yerini dolduramayacağız" dedi. 

    Bir dakikalık saygı duruşunun ardından yapılan dua sonrası Sertel’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine gönderildi. 

    Etiketler:
    Kazı, Arkeolog, arkeoloji, Antalya, Olimpos, Sinan Sertel
    Topluluk kurallarıTartışma
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