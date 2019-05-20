Yıldırım'ın 'teorisine' CHP'den rakamlı yanıt

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, belediye meclisine göre 'daha çok oy kullanıldığını' resmi rakamlarla ortaya koydu.

Emir, "Resmi verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 8.866.614, Belediye Meclisi seçimlerinde 8.849.322 oy kullanıldı. Hesap ortada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları daha fazla" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a "İnsanların aklıyla dalga geçmeyi bırakın artık" çağrısı yapan Emir, "Bu kadar pervasızlık olmaz" dedi.

Yıldırım, 31 Mart seçiminde sandık görevlilerine ilişkin olarak, "Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusulalarını vermiyor" ifadesini kullanmış, 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanı seçilememesini bu 'teori' ile açıklamıştı.