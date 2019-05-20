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15:39 20 Mayıs 2019
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    Nurettin Canikli

    AK Partili Canikli'den Şaban Vatan açıklaması: Acılı baba olmak, şahsıma hakaret etmenin gerekçesi olamaz

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Twitter hesabı üzerinden Rabia Naz Vatan cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli, "Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz" dedi.

    Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kızı Rabia Naz Vatan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili araştırmalarda bulunan ve hakkında soruşturma açılan baba Şaban Vatan'la ilgili açıklamalarda bulundu. 

    Canikli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

    "Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak baba Şaban Vatan, şahsımı olayı örtbas etmekle suçlamıştı.

    Bunun ardından, sosyal medya hesabımdan olayın örtbas edilmesi veya yönlendirilmesi iddialarına ilişkin olarak olarak; hiç bir ilişkimin bulunmadığını, olayın tüm gerçekliği ile bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini, eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahelem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım. 

    DHA
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    Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak;konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim.

    HSK, daha önce yapılan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için müfettişler görevlendirdi. Ayrıca soruşturma yeni baştan başlatıldı.

    ​İçişleri Başkanlığı da olayla ilgili olarak yeniden inceleme başlattı. Ayrıca, tarafsız sivil inisiyatifler olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. 

    ​Ben de Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için TBMM’nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulacak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve olayın bütün yönleriyle TBMM tarafından da incelenmesini talep eden araştırma önergesi verdim. 

    ​Bütün bunlara rağmen baba Şaban Vatan, şahsımla ilgili olarak  sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam etti. 

    ​Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim. 

    ​Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. 

    ​Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir. Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili  baba Şaban Vatan’ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum. 

    ​Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir. 

    ​Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. 

    ​Bu vesileyle Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Etiketler:
    Hakaret, Dava, açıklama, AK Parti, Twitter, Cinayet, Nurettin Canikli, Şaban Vatan, Rabia Naz Vatan
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